BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1070 auf 1080 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain verpasste seinen Schätzungen am Mittwochabend einen Feinschliff nach den jüngsten Eckdaten des Großküchenausrüsters. Die Rückkehr zum Mengenwachstum sei ermutigend. Finale Zahlen werde es als nächster Kurstreiber im März geben./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 20:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 20:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 20:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 20:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 737,3EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1080
Kursziel alt: 1070
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1080
Kursziel alt: 1070
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte