BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1070 auf 1080 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain verpasste seinen Schätzungen am Mittwochabend einen Feinschliff nach den jüngsten Eckdaten des Großküchenausrüsters. Die Rückkehr zum Mengenwachstum sei ermutigend. Finale Zahlen werde es als nächster Kurstreiber im März geben./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 20:15 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 20:15 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 737,3EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1080

Kursziel alt: 1070

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



