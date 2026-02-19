Hapag‑Lloyd übernimmt ZIM für 4,2 Mrd. USD — Riesendeal trotz Widerstand

Hapag-Lloyd hat mit der Unterzeichnung eines Übernahmevertrags für die israelische Reederei ZIM einen strategischen Schritt zur Branchenkonsolidierung gemacht. Für den Erwerb von 100 Prozent der ausstehenden ZIM-Aktien bietet die Hamburger Linienreederei 35 US-Dollar je Aktie; die Gesamtgegenleistung wird mit rund 4,2 Milliarden US-Dollar beziffert. Ziel ist eine Verschmelzung über eine israelische Tochtergesellschaft, durch die ZIM als hundertprozentige Tochter weitergeführt werden soll. Zusammengenommen würde der Konzern eine moderne Flotte von mehr als 400 Schiffen, eine Kapazität von über drei Millionen TEU und ein jährliches Transportvolumen von mehr als 18 Millionen TEU erreichen und damit seine Stellung als weltweit fünftgrößte Containerreederei festigen.

Die Transaktion ist jedoch mit erheblichen Vorbehalten behaftet: Sie steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Staates Israel, der in der Satzung von ZIM besondere Rechte hält. Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, hat Hapag-Lloyd eine Vereinbarung mit dem israelischen Finanzinvestor FIMI getroffen. Danach soll eine von FIMI kontrollierte Gesellschaft die aus den staatlichen Sonderrechten resultierenden Verpflichtungen übernehmen; dafür plant Hapag-Lloyd, zwölf Schiffe sowie Vermögensgegenstände für drei Handelsrouten zu übertragen. Der Vollzug hängt zudem von weiteren kartell- und investitionsrechtlichen Genehmigungen sowie der Zustimmung der ZIM-Hauptversammlung ab; Hapag-Lloyd erwartet die Abschlussreife bis Ende 2026, sofern alle Behörden zustimmen.