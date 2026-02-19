Hapag‑Lloyd übernimmt ZIM für 4,2 Mrd. USD — Riesendeal trotz Widerstand
Hapag-Lloyd hat mit der Unterzeichnung eines Übernahmevertrags für die israelische Reederei ZIM einen strategischen Schritt zur Branchenkonsolidierung gemacht. Für den Erwerb von 100 Prozent der ausstehenden ZIM-Aktien bietet die Hamburger Linienreederei 35 US-Dollar je Aktie; die Gesamtgegenleistung wird mit rund 4,2 Milliarden US-Dollar beziffert. Ziel ist eine Verschmelzung über eine israelische Tochtergesellschaft, durch die ZIM als hundertprozentige Tochter weitergeführt werden soll. Zusammengenommen würde der Konzern eine moderne Flotte von mehr als 400 Schiffen, eine Kapazität von über drei Millionen TEU und ein jährliches Transportvolumen von mehr als 18 Millionen TEU erreichen und damit seine Stellung als weltweit fünftgrößte Containerreederei festigen.
Die Transaktion ist jedoch mit erheblichen Vorbehalten behaftet: Sie steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Staates Israel, der in der Satzung von ZIM besondere Rechte hält. Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, hat Hapag-Lloyd eine Vereinbarung mit dem israelischen Finanzinvestor FIMI getroffen. Danach soll eine von FIMI kontrollierte Gesellschaft die aus den staatlichen Sonderrechten resultierenden Verpflichtungen übernehmen; dafür plant Hapag-Lloyd, zwölf Schiffe sowie Vermögensgegenstände für drei Handelsrouten zu übertragen. Der Vollzug hängt zudem von weiteren kartell- und investitionsrechtlichen Genehmigungen sowie der Zustimmung der ZIM-Hauptversammlung ab; Hapag-Lloyd erwartet die Abschlussreife bis Ende 2026, sofern alle Behörden zustimmen.
An den Finanzmärkten stieß die Nachricht auf Skepsis: Hapag-Lloyd-Aktien verloren am Tag der Bekanntgabe 8,3 Prozent. Analysten der US-Bank JPMorgan bestätigten ihre Einstufung „Underweight“ mit einem Kursziel von 65 Euro und kritisierten den hohen Aufschlag von rund 60 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der ZIM-Aktie, was aus ihrer Sicht eher auf eine Betonung von Größe und Marktanteilen als auf reine Wertschöpfung hindeute.
Finanziell wird die Übernahme aus liquiden Mitteln und einer externen Finanzierung von bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar gestemmt. Hapag-Lloyd kommt trotz eines Rückgangs des operativen Ergebnisses (Ebit) auf rund 1 Milliarde Euro im Geschäftsjahr 2025 — nach 2,6 Milliarden in den Vorjahren — mit hoher Eigenkapitalausstattung aus der Corona-Zeit in die Transaktion. Größere Anteilseigner sind unter anderem Katar (12,3 %) und Saudi-Arabien (10,2 %). Parallel baut Hapag-Lloyd sein Netzwerk aus, zuletzt mit der Eröffnung eines Containerterminals in Ägypten im Joint Venture. Insgesamt ist der Deal ein deutliches Zeichen für weitere Konsolidierung in der Branche, bringt aber regulatorische und integrationsbezogene Risiken mit sich.
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 119,8EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.