RWE stärkt Aktie mit Rückkäufen – Deutsche Bank bestätigt 55 €-Ziel

RWE hat im Rahmen seiner Aktienrückkaufkampagne aus der Tranche 3 in der Handelswoche vom 9. bis 13. Februar 2026 rund 397.824 eigene Aktien über Xetra zurückgekauft. Die Käufe, durchgeführt durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut, verteilten sich auf fünf Handelstage mit Tagesvolumina zwischen 76.869 und 85.123 Stück. Die gewichteten Durchschnittskurse bewegten sich in dieser Periode zwischen 50,34 und 54,20 Euro; das in der Woche eingesetzte Volumen summiert sich auf rund 20,95 Mio. Euro, der mittlere Einstandspreis liegt bei etwa 52,67 Euro je Aktie. Insgesamt beläuft sich das Volumen der im Rahmen der dritten Tranche vom 3. Dezember 2025 bis einschließlich 13. Februar 2026 erworbenen Aktien auf 4.141.830 Stück.

RWE veröffentlicht diese Zwischenmeldung im Sinne der Transparenzpflichten nach der einschlägigen EU-Marktverordnung. Formal signalisiert der Konzern damit nicht nur die Fortsetzung seiner Kapitalrückführungen, sondern setzt zugleich ein Signal an die Kapitalmärkte: Rückkäufe dienen häufig der Ergebnisunterstützung je Aktie, der Optimierung der Kapitalstruktur und können Kursunterstützung in Phasen erhöhter Volatilität liefern. Angesichts des noch laufenden Programms bleibt für Investoren relevant, in welchem Tempo und zu welchen Preisen weitere Rückkäufe erfolgen.