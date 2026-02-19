Südzucker kollabiert: 450–550 Mio. Abschreibung, Dividende ausgesetzt

Die von Südzucker Ende Dezember gestartete Kurserholung erlitt am Dienstag einen deutlichen Rückschlag: Die Aktie fiel intraday um bis zu 8,4 Prozent und stabilisierte sich erst nahe 9 Euro. Am Nachmittag notierte das Papier bei 9,31 Euro und damit noch mehr als fünf Prozent im Minus gegenüber dem Vortag. Kurz zuvor war die Aktie im Weihnachtsaufschwung noch knapp über 10 Euro gewesen. Durch den Rücksetzer wurden wichtige technische Unterstützungen – die 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitte – nach unten durchbrochen, was kurzfristig den Abgabedruck verstärken dürfte.

Auslöser der Kursreaktion sind die am Dienstag bekannt gegebenen finanziellen Belastungen: Südzucker will außerordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 450 bis 550 Millionen Euro vornehmen und gleichzeitig der Hauptversammlung vorschlagen, die Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26 auszusetzen. Das Geschäftsjahr läuft noch bis Ende Februar, die Hauptversammlung ist für den 16. Juli geplant. Im Vorjahr hatte die Gesellschaft 20 Cent je Aktie ausgeschüttet. Der Konzern betont, dass die Sonderabschreibungen das prognostizierte operative Ergebnis nicht betreffen; dennoch begründet der Vorstand die Dividendenpause mit den zu erwartenden Belastungen und dem anhaltend schwierigen Zuckermarkt.