    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuedzucker AktievorwärtsNachrichten zu Suedzucker
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Südzucker kollabiert: 450–550 Mio. Abschreibung, Dividende ausgesetzt

    Südzucker kollabiert: 450–550 Mio. Abschreibung, Dividende ausgesetzt
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    Die von Südzucker Ende Dezember gestartete Kurserholung erlitt am Dienstag einen deutlichen Rückschlag: Die Aktie fiel intraday um bis zu 8,4 Prozent und stabilisierte sich erst nahe 9 Euro. Am Nachmittag notierte das Papier bei 9,31 Euro und damit noch mehr als fünf Prozent im Minus gegenüber dem Vortag. Kurz zuvor war die Aktie im Weihnachtsaufschwung noch knapp über 10 Euro gewesen. Durch den Rücksetzer wurden wichtige technische Unterstützungen – die 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitte – nach unten durchbrochen, was kurzfristig den Abgabedruck verstärken dürfte.

    Auslöser der Kursreaktion sind die am Dienstag bekannt gegebenen finanziellen Belastungen: Südzucker will außerordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 450 bis 550 Millionen Euro vornehmen und gleichzeitig der Hauptversammlung vorschlagen, die Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26 auszusetzen. Das Geschäftsjahr läuft noch bis Ende Februar, die Hauptversammlung ist für den 16. Juli geplant. Im Vorjahr hatte die Gesellschaft 20 Cent je Aktie ausgeschüttet. Der Konzern betont, dass die Sonderabschreibungen das prognostizierte operative Ergebnis nicht betreffen; dennoch begründet der Vorstand die Dividendenpause mit den zu erwartenden Belastungen und dem anhaltend schwierigen Zuckermarkt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Südzucker!
    Long
    9,37€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    10,56€
    Basispreis
    1,20
    Ask
    × 14,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Marktbeobachter werteten die Kombination aus hoher Abschreibung und Dividendenaussetzung unterschiedlich: Während die Dividendenkürzung aus Sicht vieler Anleger eine vernünftige Maßnahme zur Stärkung der finanziellen Widerstandsfähigkeit ist, signalisiert die hohe Sonderbelastung strukturelle Probleme im Geschäftsbereich Zucker. Barclays bestätigte am Dienstag ihr Rating „Underweight“ und beließ das Kursziel bei 9 Euro. Die Investmentbank verwies auf das schwache Zuckersegment und einen erhöhten Verschuldungsgrad, beides Faktoren, die die Stimmung gegenüber Südzucker belasten.

    Für Investoren bedeuten die Maßnahmen eine Neubewertung des Risikoprofils: Kurzfristig erhöht sich die Volatilität, technische Signale sprechen für Vorsicht. Mittelfristig könnte die konservativere Ausschüttungspolitik jedoch dazu beitragen, die Bilanz zu stabilisieren und finanzielle Flexibilität zu bewahren — vorausgesetzt, operative Erträge bleiben wie prognostiziert stabil. Entscheidend wird sein, ob der Konzern die strukturellen Probleme im Zuckersegment adressiert und ob die Abschreibungen einmalige Effekte bleiben oder auf tiefer liegende strategische Schwächen hinweisen. Anleger sollten die anstehenden Quartalszahlen und Management-Kommentare genau verfolgen.



    Suedzucker

    -0,53 %
    -6,34 %
    -0,79 %
    -0,16 %
    -10,10 %
    -40,73 %
    -26,50 %
    -27,23 %
    +72.092,31 %
    ISIN:DE0007297004WKN:729700

    Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 9,468EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Südzucker kollabiert: 450–550 Mio. Abschreibung, Dividende ausgesetzt Die von Südzucker Ende Dezember gestartete Kurserholung erlitt am Dienstag einen deutlichen Rückschlag: Die Aktie fiel intraday um bis zu 8,4 Prozent und stabilisierte sich erst nahe 9 Euro. Am Nachmittag notierte das Papier bei 9,31 Euro und damit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     