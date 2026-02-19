Rekordjahr, aber Kurssturz: Ottobock enttäuscht Börsianer

Treiber des Wachstums waren laut Unternehmen Produktneueinführungen – etwa ein neues Kniegelenk für hochaktive Anwender sowie überarbeitete Arm- und Handprothesen – sowie gezielte Zukäufe und Erstattungsentscheidungen in Schlüsselmärkten wie USA, Frankreich und Japan. Das Zusammenspiel von Produkte & Komponenten (B2B) und dem Patient-Care-Netzwerk (B2C) zeigte sich als skalierbare Plattform: Ersteres wuchs um 14,5 %, Patient Care um 8,3 %. Regionale Beiträge blieben breit abgestützt: EMEA +12,7 %, Americas +9,5 %, APAC +7,4 %.

Ottobock hat das Geschäftsjahr 2025 mit Rekordzahlen abgeschlossen – die Börse zeigte sich dennoch skeptisch. Der Prothesen- und MedTech-Hersteller meldete einen Konzernumsatz von 1,68 Mrd. Euro (+4,7 %) und ein bereinigtes EBITDA von 421 Mio. Euro (+29 %). Im Kerngeschäft stiegen die Erlöse um 11,7 % auf 1,60 Mrd. Euro; das bereinigte EBITDA dort legte auf 415,3 Mio. Euro zu, die Marge verbesserte sich um 3,6 Prozentpunkte auf starke 26,0 %. Der Free Cashflow wuchs überproportional auf 228 Mio. Euro, der dynamische Verschuldungsgrad sank auf 2,3x.

Für 2026 gibt sich das Management zuversichtlich, erwartet im Kerngeschäft ein Wachstum von 5–8 % und eine bereinigte EBITDA-Marge von mehr als 26,5 %. Die Mittelfristziele bis 2029 – organisches Wachstum von 7–9 % und eine Marge von 29–30 % – wurden bestätigt. CEO Oliver Jakobi und CFO Arne Kreitz betonen Innovationskraft, Skaleneffekte und ein robustes Geschäftsmodell als Basis für weiteres profitables Wachstum.

Trotz der soliden Fundamentaldaten geriet die Aktie unter Druck: Nach einem anfänglichen Kurssprung von fast 9 % fiel das Papier im Handel deutlich zurück und notierte zuletzt wieder in der Nähe des Rekordtiefs von 54,85 Euro. Seit dem Börsengang im Oktober 2025 zum Ausgabepreis von 66 Euro summieren sich die Verluste auf rund 15–16 %. Marktakteure begründen die Nervosität vor allem mit dem Ausblick: Analyst Richard Felton (Goldman Sachs) sieht die Umsatzprognose für 2026 leicht unter den Erwartungen und vermutet, dass das moderatere Tempo in Verbindung mit einem trägen vierten Quartal zu Konsenskorrekturen führen könnte. Jefferies-Analyst Henrik Paganetty lobt hingegen die operative Marge und die bestätigten Mittelfristziele.

Fazit: Operativ präsentiert sich Ottobock stark – Profitabilität und Cashflow überzeugen. Die Börse bewertet jedoch die Gegenwart inklusive IPO-Nachwirkungen und die relativ konservative Jahresprognose kritisch. Entscheidend für die Kursentwicklung wird sein, ob das Unternehmen die ambitionierten Mittelfristziele bestätigt und in 2026 sichtbar beschleunigt.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 55,58EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.