Nach Kapitalerhöhung: Elgeti sinkt auf 11,78%, Rocata auf 3,40%

Die Kapitalmaßnahme hat mehrere Meldungen über die Schwellenwerte nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) ausgelöst. Zentrale Erkenntnis: Die prozentualen Anteile bedeutender Anteilseigner sind durch die Ausweitung des Grundkapitals deutlich gesunken, obwohl die absoluten Stimmrechtsbestände unverändert geblieben sein mögen.

Die Deutsche Konsum Real Estate AG hat Mitte Februar eine Reihe von Stimmrechtsmitteilungen veröffentlicht, die eine spürbare Verwässerung der bisherigen Anteilsverhältnisse nach einer Kapitalmaßnahme dokumentieren. Am 13. Februar 2026 trat eine Ausgabe von Bezugsaktien in Kraft; die Gesellschaft meldete daraufhin am 16. Februar eine neue Gesamtzahl der Stimmrechte von 109.926.080.

Konkret melden drei Parteien Veränderungen: Die Zerena GmbH gab über eine Stimmrechtsmitteilung bekannt, dass der ihr zugerechnete Anteil der Rocata GmbH bei 3.732.882 Stimmrechten liegt, was 3,40 % der Gesamtstimmen entspricht. In der Vormeldung war Rocata noch mit 5,06 % angegeben – der Rückgang erklärt sich durch die erhöhte Basis der Gesamtstimmrechte. Die Meldung datiert vom 17.02.2026.

Deutlich umfangreicher ist der von Rolf Elgeti über die Obotritia Capital KGaA zugeordnete Bestand: Nach der Kapitalmaßnahme belaufen sich die zugerechneten Stimmrechte auf 12.948.934, entsprechend 11,78 %. Auch hier war zuvor ein deutlich höherer Anteil von 25,64 % ausgewiesen. Die Meldung (ebenfalls vom 17.02.2026) weist Elgeti als meldepflichtige Person aus; die Struktur seiner Beteiligungen wird in der Mitteilung in Form einer Kette verschiedener Gesellschaften aufgelistet.

Die luxemburgische Axxion S.A. meldete einen Zugewinn bzw. Rückgang auf 1.916.658 Stimmrechte (1,74 %). Vor der Kapitalmaßnahme betrug ihr Anteil 3,87 %. In allen drei Fällen wurden keine zum Stimmrecht führenden Finanzinstrumente (Options- oder Wandelrechte) angegeben – die Instrumentenquote bleibt bei 0,00 %.

Aus wirtschaftlicher Sicht signalisiert die Meldungsflut eine Kapitalerhöhung, die die bisherigen Großaktionäre in ihrer relativen Einflussnahme reduziert hat. Solche Verwässerungen können strategische Folgen haben: veränderte Machtverhältnisse im Aufsichtsrat, Anpassungen von Kooperations- und Blockbildungen sowie mögliche weitere Transaktionen, falls betroffene Investoren ihre relativen Anteile wieder stabilisieren wollen.

Formell erfolgten die Veröffentlichungen nach § 40 und § 41 WpHG via EQS News; Emittent ist die Deutsche Konsum Real Estate AG mit Sitz in Potsdam (LEI 529900QXC6TDASMCSU89). Die Mitteilungen dokumentieren transparent die Folgen der Kapitalmaßnahme für die Stimmrechtsstruktur des Unternehmens.

