Commerzbank intensiviert Rückkauf – Free Float schrumpft, Kursfantasie 40€

Parallel dazu meldete die Commerzbank nach Maßgabe des WpHG, dass ihr Bestand an eigenen Aktien zum 17. Februar 2026 eine Schwelle von 3,08 Prozent der Gesamtstimmrechte erreicht hat. Absolut entspricht dies 34.728.659 Aktien bei einer Gesamtzahl der Stimmrechte von 1.127.496.195. Die Mitteilungen unterstreichen, dass die Bank aktiv eigene Aktien zurückführt und damit die Zahl der frei handelbaren Papiere (Free Float) verringert.

Die Commerzbank hat ihren bereits zu Beginn Februar angekündigten Aktienrückkauf in den vergangenen Handelstagen kraftvoll fortgesetzt. Nach einer Mitteilung über das Rückkaufprogramm vom 11. Februar erwarb das Institut zwischen dem 12. und 13. Februar 2026 insgesamt 1.840.651 eigene Aktien. Konkret entfielen auf den 12. Februar 845.867 Stück zu einem durchschnittlichen Kurs von 35,2888 Euro und auf den 13. Februar 994.784 Stück zu 33,1730 Euro. Die Käufe erfolgten über elektronische Handelsplätze — Xetra sowie die multilateralen Handelssysteme Cboe, Turquoise und Aquis — durch eine von der Bank beauftragte Finanzinstitution.

Aus ökonomischer Sicht hat ein solcher Rückkauf mehrere Effekte: Kurzfristig kann er den Aktienkurs stützen, weil Nachfrage vonseiten der Emittentin die verfügbaren Verkaufsangebote reduziert. Mittelfristig wirkt sich eine geringere Aktienanzahl positiv auf Kennzahlen wie Ergebnis je Aktie (EPS) aus, was die Bewertung pro Papier anheben kann — sofern das operative Ergebnis stabil bleibt. Zudem sendet die Rückkaufmaßnahme ein klassisches Managementsignal: Die Bank bewertet ihre Aktie offenbar als unterbewertet und setzt überschüssige Mittel zur Kapitalrendite ein. Zu beachten sind jedoch auch alternative Kapitalverwendungsoptionen (z. B. Kreditvergabe, Dividenden, Eigenkapitalstärkung) sowie regulatorische Aspekte, die insbesondere für Banken relevant bleiben.

Am Markt reagiert neben institutionellen Akteuren auch die kleinteilige Anlegergemeinde: Diskussionsforen dokumentieren reges Interesse und teils optimistische Erwartungshaltungen mit Kurszielen um 40 Euro, während andere Stimmen vor verfrühten Euphorien warnen. Einzelne Trader berichten von Zukäufen im unteren Dreißigerbereich, was die Rückkaufdynamik flankiert.

Insgesamt signalisiert die Kombination aus aktivem Rückkauf und dem Erreichen einer eigenen Anteilsschwelle eine gezielte Kapitalmarktoffensive der Commerzbank. Die konkreten Auswirkungen hängen jedoch von der weiteren Rückkaufdauer, Volumen und der allgemeinen Marktentwicklung ab. Anleger sollten die weiteren Mitteilungen und Quartalszahlen beachten, um die Nachhaltigkeit des positiven Signals zu bewerten.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 34,13EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.