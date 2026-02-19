WDH
Nestle fokussiert sich künftig auf vier Geschäftsbereiche
- Nestlé: Fokus auf Kaffee, Tierfutter, Ernährung
- Nutrition und Health werden vereint; Mohl weg.
- 16.000 Jobs weg; 1 Mrd. CHF Sparziel bis 2027.
(Redigierfehler im dritten Absatz beseitigt.)
VEVEY (dpa-AFX) - Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé baut um und will sich künftig auf die vier Kernbereiche Kaffee, Tierfutter, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks konzentrieren. Die bisherigen Bereiche Ernährung (Nutrition) und Gesundheit (Health Science) werden dabei künftig zu einer Einheit zusammengefasst, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.
Damit will der neue Nestlé-Chef Philipp Navratil das Geschäft vereinfachen und Synergien freisetzen. Im Zuge dieser Reorganisation verlässt die bisherige Nestlé-Health-Science-Chefin Anna Mohl den Konzern.
Bislang ist Nestlé primär nach Regionen organisiert, zusätzlich gliedert sich der Konzern in sechs sogenannte strategische Geschäftseinheiten. Daneben bestehen drei global geführte Sparten, darunter Nespresso, Health Science und das zum Verkauf stehende Wassergeschäft.
Unternehmenslenker Navratil will zudem künftig mehr Geld in Marketing und Innovationen stecken. Das Geld soll aus dem laufenden Sparprogramm kommen. Der Manager hatte kurz nach seinem Einstand im Oktober einen großen Stellenabbau angekündigt. In den nächsten zwei Jahren sollen weltweit etwa 16.000 Jobs wegfallen, was fast 6 Prozent der knapp 280.000 Stellen im Konzern entspricht. Mit dem Stellenabbau sollen bis Ende 2027 jährliche Einsparungen von rund einer Milliarde Franken erzielt werden. 20 Prozent dieser Einsparungen seien bereits erreicht worden, hieß es nun./tt/uh/AWP/tav
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 88,83 auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +4,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 229,00 Mrd..
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,71CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -16,58 %/+1,45 % bedeutet.
Probleme mit Babynahrung haben in den letzten Jahren schon anderen Unternehmen dauerhaft zugesetzt (Abbott, Reckitt). Wenn das nicht schnell geloest und ein Reputationsschaden abgewendet wird, koennte es fuer Nestlé ein weiterer Muehlstein werden. Als wenn die Probleme mit Mineralwasser nicht schon schlimm genug gewesen waeren.
Nestlé
Mit Chefwechseln lassen sich Strategielöcher nicht stopfen
13 Monate, drei CEOs – und jetzt auch noch ein neuer Verwaltungsratspräsident. Nur eines bleibt: die erfolglose Strategie. Ein Kommentar.
Jetzt mal entspannt abwarten ob es weiter hochgeht oder man doch nochmal zugreifen kann.