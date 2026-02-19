Aktie im Ausverkauf

Zuvor war bereits eine wichtige Unterstützung bei rund 82,00 US-Dollar unterschritten worden. Dieser Schritt verstärkte den Verkaufsdruck zusätzlich. Am 200-Wochen-Durchschnitt kam der Abverkauf zwar vorerst ins Stocken, doch aus charttechnischer Sicht bleibt die Lage angespannt. Ein Grund dafür ist eine größere Kurslücke im Chart, die aus Mitte Oktober 2024 stammt und weiterhin wie ein offenes Ziel im Raum steht.

Erst wenn die Aktie wieder spürbar anzieht und die Marke von 85,70 US-Dollar überschreitet, würde sich das Bild aufhellen. In diesem Fall könnte die Wahrscheinlichkeit für eine längere Erholungsbewegung in Richtung 99,55 US-Dollar deutlich steigen.

Insgesamt befindet sich die Aktie derzeit klar im Korrekturmodus – eine nachhaltige Trendwende ist aktuell noch nicht erkennbar.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Stop-Sell-Order : 75,20 US-Dollar

Kursziel : 70,10 US-Dollar

Stopp : 78,20 US-Dollar

Renditechance via DU8DKM : 180 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Netflix Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU8E30 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,43 - 0,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 73,046 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc. KO-Schwelle: 73,046 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 77,85 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 15,06 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8DKM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,31 - 0,32 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 81,3451 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc. KO-Schwelle: 81,3451 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 77,85 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 70,11 US-Dollar Hebel: 20,59 Kurschance: + 180 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.