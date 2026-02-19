Kurzzeitig außer Puste

Nach einigen Tagen der Konsolidierung rückt bei einem erneuten Anstieg nun der 200-Wochen-Durchschnitt bei 112,24 Euro in den Blick. Sollte diese Marke überwunden werden, würde das die positive Entwicklung weiter bestätigen und mittelfristig Raum für noch höhere Kurse schaffen.

Zuvor hatte sich der Kurs im Bereich von 87,02 Euro stabilisiert. Dieser Boden erwies sich als tragfähige Basis für die anschließende Aufwärtsbewegung. In der Folge legte die Aktie dynamisch zu und erreichte rasch das erste größere Kursziel bei 106,15 Euro. Dort angekommen, gönnte sich der Wert zunächst eine Verschnaufpause.

Kurzfristige Rücksetzer wären aus technischer Sicht nicht ungewöhnlich. Idealerweise würden solche Bewegungen im Bereich von 102,30 Euro oder etwas tiefer bei 100,45 Euro enden. Diese Zonen gelten als interessante Unterstützungsbereiche, an denen sich neue Einstiegschancen ergeben könnten.

Sollte der Aufwärtstrend jedoch brechen, wäre auch ein erneuter Rückgang in Richtung der Jahrestiefs aus Ende 2025 nicht auszuschließen. Insgesamt bleibt das Bild zwar konstruktiv – entscheidend wird jedoch sein, ob neue Käufer die nächste Aufwärtswelle einleiten können.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 107,70 Euro

Kursziele : 113,10 Euro

Stopp : unter 103,40 Euro

Renditechance via DU73AL : 75 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Beiersdorf AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU73AL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,67 - 0,77 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 99,1376 Euro Basiswert: Beiersdorf AG KO-Schwelle: 99,1376 Euro akt. Kurs Basiswert: 106,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 113,10 Euro Hebel: 13,75 Kurschance: + 75 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY9WE1 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,86 - 0,96 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 114,3433 Euro Basiswert: Beiersdorf AG KO-Schwelle: 114,3433 Euro akt. Kurs Basiswert: 106,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,01 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.