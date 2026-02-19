Goldpreis fester +0,93 % aktuell 5.018,52 USD

+0,93 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,71 % 1 Monat +7,03 % 3 Monate +22,03 % 1 Jahr +70,29 %

Mit einem Anstieg vonnotiert Gold bei 5.018,52. Die Bewegung signalisiert vorsichtiges Kaufinteresse in einem insgesamt ruhigen Marktumfeld.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.848,48USD. Heute steht er bei 5.018,52USD. Das Investment wäre auf 27.149,5USD gewachsen – eine Steigerung von +171,49 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum herrscht gemischtes Sentiment: Einige sehen eine bearish zu wertende Dreiecksformation (waagerechte Hochs, ansteigende Tiefs), andere betonen, dass die 50‑Tage‑Linie zweimal gehalten wurde und Bullen Kraft sammeln. Marktrelevant: Indien senkt Marginanforderungen (volatilitätsdämpfend); Feiertags‑Liquidität könnte Charttechnik verzerren. Letzte 14 Tage: Prozentwert nicht angegeben.