Goldpreis
Goldpreis fester +0,93 % aktuell 5.018,52 USD
Gold zeigt Stärke: +0,93 % höher bei 5.018,52 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,71 %
|1 Monat
|+7,03 %
|3 Monate
|+22,03 %
|1 Jahr
|+70,29 %
Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.848,48USD. Heute steht er bei 5.018,52USD. Das Investment wäre auf 27.149,5USD gewachsen – eine Steigerung von +171,49 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum herrscht gemischtes Sentiment: Einige sehen eine bearish zu wertende Dreiecksformation (waagerechte Hochs, ansteigende Tiefs), andere betonen, dass die 50‑Tage‑Linie zweimal gehalten wurde und Bullen Kraft sammeln. Marktrelevant: Indien senkt Marginanforderungen (volatilitätsdämpfend); Feiertags‑Liquidität könnte Charttechnik verzerren. Letzte 14 Tage: Prozentwert nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|387,75EUR
|+0,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|136,50EUR
|+0,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|285,38EUR
|+0,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|409,82EUR
|+1,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|109,06EUR
|+0,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|622,45EUR
|+1,72 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|407,04EUR
|+0,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|82,33EUR
|+0,51 %
|Long
|1
|0,00
|137,00EUR
|+0,74 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,386EUR
|+0,11 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.