SAF‑HOLLAND 2025: Umsatz sinkt 8 %, Ersatzteilgeschäft sichert Marge

Trotz des Umsatzrückgangs blieb die Profitabilität auf einem stabilen Niveau: Das bereinigte EBIT sank um knapp 14 Prozent auf rund 164 Millionen Euro, die bereinigte operative Marge verringerte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent. Belastend wirkten höhere Restrukturierungsaufwendungen sowie Wechselkursverluste; dagegen wirkten Kostensenkungen, ein vorteilhafterer Produktmix mit einem größeren Anteil des margenstarken Ersatzteilgeschäfts sowie Synergien aus der Integration von Haldex positiv.

SAF‑HOLLAND hat für das Geschäftsjahr 2025 vorläufige Zahlen vorgelegt, die ein herausforderndes Marktumfeld widerspiegeln: Der Konzernumsatz fiel um rund acht Prozent auf etwa 1,73 Milliarden Euro, organisch – bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte – um rund sieben Prozent. Haupttreiber des Rückgangs war eine schwächere Nachfrage im Erstausrüstungsgeschäft, insbesondere in den Regionen Amerika und APAC. Negative Währungseffekte schlugen zusätzlich mit fast zwei Prozentpunkten auf die Umsatzentwicklung durch.

Das Ersatzteilgeschäft zeigte sich konjunkturresistent und konnte einen Teil der Einbußen im Neugeschäft kompensieren: Der Aftermarket-Anteil stieg auf rund 40 Prozent des Umsatzes (ca. 689 Millionen Euro), während das Erstausrüstungsgeschäft insgesamt auf etwa 1,045 Milliarden Euro schrumpfte und damit rund 60 Prozent des Konzernumsatzes ausmachte. Segmentiert entfielen auf Erstausrüstung Trailer rund 834 Millionen Euro und auf Trucks etwa 211 Millionen Euro.

Regional betrachtet blieb EMEA mit einem Umsatz von rund 884 Millionen Euro die umsatzstärkste Region und erhöhte ihren Anteil auf etwa 51 Prozent; das bereinigte EBIT der Region lag bei rund 72 Millionen Euro, die Marge bei 8,2 Prozent. In Amerika sank der Umsatz deutlich auf rund 649 Millionen Euro (minus ca. 13 Prozent), belastet unter anderem durch Effekte der US‑Zollpolitik; dennoch erzielte die Region eine zweistellige bereinigte EBIT‑Marge von 10,8 Prozent. APAC verzeichnete den stärksten Rückgang (-18 %) auf rund 201 Millionen Euro, ebenfalls mit einer bereinigten EBIT‑Marge von 10,8 Prozent, wenngleich mit niedrigeren absoluten Ergebnissen.

Die Investitionstätigkeit wurde dem Marktumfeld angepasst: Capex belief sich auf rund 52 Millionen Euro (Investitionsquote ca. 3,0 %). Fokus lag auf Effizienzsteigerungen, Integration des Gunite‑Portfolios in den USA sowie Vorbereitungen für einen neuen Produktionsstandort in Rowlett/Texas.

Vorstandschef Alexander Geis betont die Resilienz des Geschäftsmodells und verweist auf konsequentes Kostenmanagement und strukturelle Anpassungen. Die vorläufigen Zahlen sind ungeprüft; die finalen, geprüften Ergebnisse, der Ausblick für 2026 sowie der Dividendenvorschlag werden am 19. März 2026 veröffentlicht. Warburg Research bestätigte das Rating „Buy“ mit einem Kursziel von 26 Euro; die Aktie reagierte auf die Eckdaten mit Kurszuwächsen.

