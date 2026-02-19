Silberpreis
Silberpreis im Höhenflug +2,20 % auf 78,92 USD
Deutlicher Anstieg: Silber klettert +2,20 % in 24h auf 78,92 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,42 %
|1 Monat
|-14,34 %
|3 Monate
|+52,24 %
|1 Jahr
|+135,35 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 22,21467USD. Heute notiert Silber bei 78,92USD. Ihr Einsatz wäre nun 3.552,70USD wert – ein Zuwachs von +255,27 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein bullisch‑vorsichtiges Sentiment: In den letzten 14 Tagen zeigte der Silberpreis einen steilen Anstieg, gestützt durch starke Q4-Ergebnisse, höhere Cashflows und Dividenden der Minen. Technisch wird 80–82 USD als zentraler Support genannt; ein Bruch könnte Korrekturen bis rund 60 USD auslösen. Stimmen reichen von Rekordoptimismus bis zu Warnungen vor einer Korrektur.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|387,75EUR
|+0,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|136,50EUR
|+0,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|285,38EUR
|+0,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|409,82EUR
|+1,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|109,06EUR
|+0,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|622,45EUR
|+1,72 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|407,04EUR
|+0,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|82,33EUR
|+0,51 %
|Long
|1
|0,00
|137,00EUR
|+0,74 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,386EUR
|+0,11 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.