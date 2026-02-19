Silberpreis im Höhenflug +2,20 % auf 78,92 USD

+2,20 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,42 % 1 Monat -14,34 % 3 Monate +52,24 % 1 Jahr +135,35 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 78,92. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 22,21467USD. Heute notiert Silber bei 78,92USD. Ihr Einsatz wäre nun 3.552,70USD wert – ein Zuwachs von +255,27 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein bullisch‑vorsichtiges Sentiment: In den letzten 14 Tagen zeigte der Silberpreis einen steilen Anstieg, gestützt durch starke Q4-Ergebnisse, höhere Cashflows und Dividenden der Minen. Technisch wird 80–82 USD als zentraler Support genannt; ein Bruch könnte Korrekturen bis rund 60 USD auslösen. Stimmen reichen von Rekordoptimismus bis zu Warnungen vor einer Korrektur.