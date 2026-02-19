Intershop in der Zwickmühle: Cloud boomt, Gewinn rutscht ins Minus

Positiv hervorzuheben ist die Stabilität des Cloud-Geschäfts, das für Intershop strategisch im Mittelpunkt steht: Cloud- und Subscription-Umsätze blieben mit 20,5 Mio. Euro auf Vorjahresniveau und erhöhten ihren Anteil am Gesamtumsatz auf 62% (2024: 53%). Der Cloud-Auftragseingang stieg um 9% auf 21,7 Mio. Euro, getragen von zahlreichen Neuabschlüssen im vierten Quartal. Die Cloud-Marge blieb mit 65% robust, der Annual Recurring Revenue (ARR) hielt bei 20,1 Mio. Euro. Allerdings schwächte sich das Net New ARR auf 0,6 Mio. Euro (2024: 2,7 Mio. Euro) – inklusive Währungseffekten nur 24 TEUR.

Intershop Communications hat für 2025 vorläufige Zahlen vorgelegt, die das Spannungsfeld zwischen strategischer Umorientierung hin zu Cloud-Lösungen und kurzfristigen operativen Belastungen zeigen. Der Gesamtumsatz fiel auf 33,3 Mio. Euro nach 38,8 Mio. Euro im Vorjahr; das operative Ergebnis (EBIT) rutschte auf -2,8 Mio. Euro (2024: 0,1 Mio. Euro). Intershop führt den Rückgang vor allem auf ein ressourcenintensives Großprojekt im Servicebereich sowie auf gezielte Maßnahmen zur nachhaltigen Kostenreduktion zurück. Das betreffende Großprojekt wurde Anfang Februar 2026 abgenommen, womit ein wichtiger Meilenstein erreicht ist.

Die Erlöse aus Lizenzen und Wartung sanken infolge der strategischen Fokussierung auf Cloud auf 6,4 Mio. Euro (2024: 9,4 Mio. Euro). Die Service-Umsätze fielen um 29% auf 6,3 Mio. Euro, vor allem durch das erwähnte Großprojekt und durch die Umsetzung einer Partner-First-Strategie, die Projektvolumina zunehmend an Partner vergibt.

Auf Konzernebene reduzierte sich das Bruttoergebnis auf 14,7 Mio. Euro, die Bruttomarge sank um zwei Prozentpunkte auf 44%. Betrieblich sanken Aufwendungen und Erträge nur marginal auf 17,5 Mio. Euro; Forschung & Entwicklung stiegen um 8% auf 7,2 Mio. Euro, Vertrieb und Marketing sanken um 15% auf 6,3 Mio. Euro. Sonstige betriebliche Aufwendungen enthielten Einmalkosten für Personalabbau in Höhe von 0,9 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern lag bei -3,2 Mio. Euro; das Ergebnis je Aktie betrug -0,21 Euro.

Die Bilanzsignalwelt ist ambivalent: Die Bilanzsumme fiel auf 33,3 Mio. Euro, zugleich verbesserte sich die Eigenkapitalquote deutlich auf 36% (2024: 29%) – gestützt durch eine Bezugsrechtskapitalerhöhung, die das gezeichnete Kapital um 4,4 Mio. Euro auf 19,0 Mio. Euro hob. Liquide Mittel blieben stabil bei 8,8 Mio. Euro. Die Belegschaft wurde von 261 auf 224 reduziert.

Vorstandschef Markus Dränert, seit September 2025 im Amt, hat seinen Vertrag bis März 2029 verlängert. Für 2026 erwartet Intershop bei stabilen Cloud-Aufträgen und Net New ARR ein leicht geringeres Umsatzniveau, jedoch ein ausgeglichenes operatives Ergebnis nach Umsetzung der Kostensenkungsmaßnahmen. Die Zahlen sind vorläufig; der geprüfte Konzernabschluss folgt Mitte März 2026.

