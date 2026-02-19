HelloFresh stürzt tiefer: Aktie am Rekordtief — Rückkäufe helfen wenig

Fundament: Hellofresh verzeichnet Fortschritte beim Effizienzprogramm und einen starken operativen Cashflow, doch die Umsatztrends bleiben problematisch. Sowohl das klassische Kochbox-Geschäft als auch die Sparte der Fertiggerichte (RTE) zeigen rückläufige Zahlen. Sauer verlor das Vertrauen, dass bei den Kochboxen bereits 2026 ein Umsatztief erreicht wird; er rechnet für 2027 mit weiterem Rückgang. Die Margenentwicklung ist zweigeteilt: Während die Kochboxen-Marge mit rund 13 Prozent überraschend robust erscheint, basiert die bessere Profitabilität laut Beobachtern vor allem auf Kostensenkungen und Portfolio-Anpassungen — Effekte, die kurzfristig positive EBIT-Zahlen erzeugen, langfristig aber fraglich sind, wenn Wachstum und Nachfrage ausbleiben.

HelloFresh bleibt an den Märkten unter Druck: Die Aktie notierte am Montag nahe ihrem Rekordtief vom Juni 2024 (4,422 Euro) und konnte sich trotz kurzfristiger Erholungsversuche im Anschluss an die jüngsten Zahlen zuletzt nur leicht erholen; der Kurs schloss bei 5,20 Euro (-0,4 Prozent). Analystenstimmung ist weiterhin schwach: Sven Sauer von Kepler Cheuvreux halbierte nach den vorgelegten Eckdaten sein Kursziel nahezu auf 5,50 Euro und strich die Kaufempfehlung.

Kapitalmarktmaßnahmen: HelloFresh führt ein Aktienrückkaufprogramm durch, das ursprünglich am 23. Dezember 2024 beschlossen wurde (Laufzeit zunächst 2.1.2025–31.12.2025) und am 13. August 2025 bis spätestens 31.12.2026 verlängert und erweitert wurde. Im 60. Zwischenbericht meldete die Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Rückkäufe auf Xetra vom 9. bis 13. Februar 2026 mit folgenden Volumina und volumengewichteten Durchschnittspreisen: 9.2. – 65.230 Stück (6,1296 EUR), 10.2. – 67.024 (5,9642 EUR), 11.2. – 70.534 (5,6660 EUR), 12.2. – 80.302 (4,9811 EUR), 13.2. – 76.968 (5,1884 EUR). Angaben und weitere Details sind auf der Investor-Relations-Website verfügbar.

Markt- und Investorenstimmung: Langjährige Anleger erinnern an den Corona-Hochpunkt Ende 2021 (97,50 EUR) und den seitherigen Kursverfall von rund 95 Prozent. Kritische Stimmen bemängeln, dass das Management Erfolge zu sehr aus Kostensenkungen ableitet, die strukturelle Nachfrageprobleme (insbesondere bei RTE) nicht lösen und Wachstumsperspektiven fehlen. Positiv zu vermerken sind vereinzelte Vertriebserfolge wie der Start von Factor in Target-Filialen sowie akzeptable SimilarWeb-Daten für Januar 2026 — Signalwirkung bleibt aber begrenzt.

Fazit: Die Bewertung ist niedrig, doch ohne nachhaltige Nachfragebelebung oder klare operative Wende bleibt HelloFresh ein hoch spekulatives Investment. Key-Katalysatoren wären Stabilisierung der Kochbox-Nachfrage, ein Durchbruch für RTE-Produkte und glaubwürdige Wachstumssignale vom Management.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 5,12EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.