650 Mio. Verkauf macht NORMA schuldenfrei – Start für NewNORMA

Das bereinigte EBIT schrumpfte auf 6,3 Mio. Euro nach 33,0 Mio. Euro im Vorjahr; die bereinigte EBIT-Marge betrug 0,8 Prozent (2024: 3,7 %) und lag damit am oberen Rand der prognostizierten Spanne von rund 0 bis 1 Prozent. Treiber der Ergebnisverschlechterung waren vor allem gestiegene Personalkosten und einmalige Logistikkosten; dagegen wirkten sich Effizienzmaßnahmen positiv auf Produktions- und Gemeinkosten aus. Der operative Netto-Cashflow bleibt robust und belief sich auf 95,6 Mio. Euro (2024: 105,4 Mio.).

Die NORMA Group hat das Geschäftsjahr 2025 innerhalb der angekündigten Bandbreiten abgeschlossen, zugleich den Verkauf ihres Wassergeschäfts erfolgreich vollzogen und damit die Weichen für die Neuausrichtung als „NewNORMA“ gestellt. Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen lag der Konzernumsatz bei 821,7 Mio. Euro (2024: 881,8 Mio.; Prognose: rund 810–830 Mio.). Belastend wirkten negative Währungseffekte (rund −2,1 Prozent), eine schwächere Nachfrage insbesondere aus Lkw-Produktion und Bauwirtschaft sowie ein rückläufiges Distributionsgeschäft.

Im vierten Quartal 2025 sanken die Erlöse auf 189,9 Mio. Euro (Q4 2024: 204,9 Mio.; −7,3 %), inklusive eines Währungseinflusses von −4,0 %. Das bereinigte EBIT des Schlussquartals betrug 0,4 Mio. Euro; die Marge lag bei 0,2 %.

Strategisch zentral ist der im Februar abgeschlossene Verkauf der Business Unit Water Management. Der Nettoerlös aus der Transaktion beträgt 650 Mio. Euro. Nach Unternehmensangaben werden 300 Mio. Euro zur Rückführung von Schulden verwendet, 70 Mio. Euro fließen in die Stärkung der NewNORMA; darüber hinaus ist eine Ausschüttungs- und Rückführungskombination an Aktionäre von bis zu 260 Mio. Euro vorgesehen. Die Transaktion soll die NORMA Group schuldenfrei stellen und die Bilanz stärken; zugleich untermauern die seit Mai 2025 gestarteten globalen Transformationen mit Einsparungen von rund 4,6 Mio. Euro erste Effekte.

Bilanzkennzahlen: Bilanzsumme 1.254,9 Mio. Euro (−12,7 %), Eigenkapitalquote 45,2 % (2024: 50,2 %), Nettoverschuldung 316,1 Mio. Euro (2024: 329,2 Mio.).

Vorstandsvorsitzende Birgit Seeger betonte, dass der Verkauf die Grundlage für die neue strategische Ausrichtung lege und das Unternehmen trotz herausfordernder Märkte stabil positioniere. Die Veröffentlichung der final geprüften Jahreszahlen und der Ausblick für 2026 ist für den 31. März 2026 angekündigt. Analysten reagierten gelassen: MWB Research bestätigte das „Buy“-Rating mit einem Kursziel von 20 Euro und lobte insbesondere den robusten operativen Cashflow. Hinweis: Die vorliegenden Zahlen sind vorläufig und noch nicht extern geprüft.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 15,26EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.