    CANCOM treibt Aktienrückkauf voran – Union Investment hält 5,08%

    CANCOM setzt Aktienrückkauf konsequent fort, Großinvestor bleibt bei rund fünf Prozent

    CANCOM SE hat im Rahmen seines laufenden Rückkaufprogramms im Berichtszeitraum 9. bis 13. Februar 2026 weitere 81.345 eigene Aktien über die elektronische Börse XETRA erworben. Die Kaufvolumina verteilten sich auf fünf Handelstage (15.144; 15.931; 15.432; 16.165; 18.673 Stück) bei fallenden volumengewichteten Durchschnittskursen von 24,64 Euro zu Wochenbeginn auf 22,83 Euro am 13. Februar. Seit Beginn des Programms am 22. September 2025 wurden damit insgesamt 1.360.011 Aktien zurückgekauft. Bei einer Gesamtzahl von 31.515.345 Stimmrechten entspricht dies einem Anteil von rund 4,3% der Aktien – ein nicht unerheblicher Eingriff in den Streubesitz.

    Der Rückkauf wurde formal frist- und regelkonform nach den einschlägigen EU-Vorschriften kommuniziert; die Transaktionen erfolgten durch ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über XETRA. CANCOM weist auf die ausführliche Auflistung der Transaktionen auf der Investor-Relations-Seite hin. Für das Management bleibt der Buyback ein Instrument, um den Kapital- und Aktionärswert zu stützen: Durch Reduktion des Free Floats werden Ergebniskennzahlen je Aktie (EPS) und potenziell die Dividendenbasis gestärkt, zudem signalisiert ein aktiver Rückkauf Vertrauen in die eigene Geschäfts- und Ertragslage.

    Parallel meldete Union Investment Privatfonds GmbH eine Veränderung ihrer Stimmrechtsangaben nach § 40 WpHG. Am 16. Februar 2026 wurde eine Schwellenberührung mit einer Gesamtbeteiligung von 5,08% gemeldet, zusammengesetzt aus 4,88% zugerechneten Stimmrechten und 0,20% aus Wertpapierleihe. In der vorherigen Mitteilung war ein Anteil von 5,06% angegeben; die aktuelle Veränderung ist demnach eher technischer Natur und resultiert aus der Umgliederung von Instrumenten (Wertpapierleihe). Union Investment bleibt damit ein relevanter institutioneller Anleger, ohne dass aus der Mitteilung eine Beherrschungsabsicht oder eine veränderte Kontrollstruktur hervorgeht.

    Marktseitig sind die Effekte zweigeteilt: Der laufende Rückkauf reduziert das Angebot und kann kurzfristig kurstreibend wirken, während die Meldung eines stabilen gut fünfprozentigen Anteils durch einen großen Fonds eher als Vertrauen in das Geschäftsmodell gewertet wird. Strategisch dokumentieren beide Mitteilungen – Rückkauf und institutionelles Engagement – die aktive Kapitalmarktpflege von CANCOM.



    CANCOM SE

    -0,63 %
    0,00 %
    -16,25 %
    -5,95 %
    -5,05 %
    -30,05 %
    -56,55 %
    +4,46 %
    +657,67 %
    ISIN:DE0005419105WKN:541910

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 23,70EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.



