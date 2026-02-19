Dürr überrascht: 200 Mio. Gewinn und Kursplus nach Verkaufserlös

Wesentliche Kennzahlen: Die EBIT-Marge vor Sondereffekten lag bei 5,6 Prozent und damit leicht über dem oberen Rand des kommunizierten Zielkorridors von 4,5 bis 5,5 Prozent. Der Auftragseingang belief sich auf rund 3.895 Mio. Euro und damit innerhalb des Zielbereichs von 3.800 bis 4.100 Mio. Euro. Der Umsatz erreichte etwa 4.170 Mio. Euro und verfehlte somit knapp das untere Ende des angestrebten Korridors von 4.200 bis 4.600 Mio. Euro.

Die Dürr AG hat das Geschäftsjahr 2025 deutlich besser abgeschlossen als zuletzt prognostiziert. Nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen erzielte der auf die Automobilindustrie ausgerichtete Maschinen- und Anlagenbauer ein Ergebnis nach Steuern von rund 200 Mio. Euro und übertraf damit die eigene Prognosespanne von 120 bis 170 Mio. Euro deutlich. Hauptursachen sind laut Unternehmen eine solide operative Performance und ein höher als erwarteter Buchgewinn aus dem im Oktober 2025 vollzogenen Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts.

Finanzkennzahlen und Ausblick: Dürr konkretisiert den im Dezember angehobenen Ausblick für den freien Cashflow auf den oberen Bereich der Spanne von 100 bis 200 Mio. Euro. Die Prognose zur Nettofinanzverschuldung zum 31. Dezember 2025 wird auf das untere Ende der Spanne von -75 bis -175 Mio. Euro präzisiert, was auf eine starke Netto-Cash-Position hindeutet. Die vollständigen vorläufigen Geschäftszahlen werden am 5. März 2026 veröffentlicht; die final geprüften Zahlen folgen mit dem Geschäftsbericht am 26. März 2026.

Reaktionen von Analysten und Markt: Das US-Haus Bernstein Research bestätigte die Einstufung "Outperform" und beließ das Kursziel bei 39 Euro. Analyst Philippe Lorrain hob hervor, dass bereinigtes operatives Ergebnis und Auftragseingang die Erwartungen übertrafen, während der Umsatz hinter Prognosen zurückblieb. Deutsche-Bank-Analyst Nikita Papaccio wies darauf hin, dass der ungewöhnlich hohe Nachsteuergewinn maßgeblich auf den Buchgewinn aus dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts zurückzuführen sei; das operative Geschäft habe zusätzlich gestützt. Warburg Research und MWB Research werteten die Eckdaten als Bestätigung ihrer positiven Sicht auf die Aktie und lobten das solide operative Geschäft sowie den starken Cashflow.

Börse: Die Dürr-Aktie reagierte positiv mit einem Kurssprung auf den höchsten Stand seit Juli 2025 und stieg am Mittwoch um rund 5,5 Prozent auf etwa 24,15 Euro, womit sie an der Spitze des SDax lag.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 24,95EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.