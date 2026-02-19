Euro unter Druck vor US-Inflation — Abwärtsrisiko steigt

Markttechnisch sehen Analysten bei Helaba eine Eintrübung: Nach dem Ausbruch aus der Seitwärtszone habe sich das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht, zugleich könnten positive ZEW-Konjunkturerwartungen kurzfristig Unterstützung für den Euro liefern. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung könnte mit einem besseren Erwartungssaldo – gestützt durch zuletzt robuste deutsche Industrieaufträge – das höchste Niveau seit Frühjahr 2021 erreichen und damit die Risikoneigung der Anleger stärken.

Der Euro hat sich zu Beginn der Woche gegenüber dem US-Dollar in einer engen Bandbreite bewegt, zeigte aber insgesamt leichte Schwäche und erhöhte kurzfristig das Abwärtsrisiko. Am Montag notierte die Gemeinschaftswährung rund um 1,1867 USD; im Laufe der Woche fiel der Kurs zeitweise auf 1,1805–1,1829 USD und erholte sich bis in den späten US-Handel auf etwa 1,1845 USD. Die Europäische Zentralbank setzte ihre Referenzkurse mehrfach knapp unter 1,19 USD fest (zuletzt etwa 1,1826–1,1855 USD), was das Bild einer seit Tagen bestehenden Seitwärtsbewegung unterstreicht.

Parallel belasteten makroökonomische Signale aus Großbritannien das Pfund: Schwächeres Lohnwachstum und ein Anstieg der Arbeitslosenquote erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of England in der zweiten Jahreshälfte oder noch früher Leitzinsreduzierungen ins Auge fasst. Volkswirte betonen allerdings, dass die hartnäckige Dienstleistungsinflation weitere Zinssenkungen infrage stellen kann.

Die Zu- und Abnahme der Volatilität wird stark von US-Daten bestimmt. Helaba und andere Marktteilnehmer richten den Blick auf anstehende Veröffentlichungen zur Industrie sowie auf die Verbraucherpreisdaten. Ein leichter Rückgang der US-Inflationsrate gegenüber den Konsenserwartungen – wie in jüngeren Fällen, als ein IPC von 2,4 % statt erwarteter 2,5 % gemeldet wurde – würde die Wetten auf eine raschere Absenkung des Federal-Funds-Zinses befeuern und tendenziell den Dollar schwächen. Umgekehrt würde ein überraschend hoher Wert die Position des Dollars stärken und Druck auf den Euro ausüben.

Für Anleger heißt das: kurzfristig getriebene Bewegungen sind wahrscheinlich, wobei Nachrichtenlage und technische Faktoren gleichgewichtig wirken. Die Aufmerksamkeit gilt nun den US-Inflationsdaten um 14:30 Uhr: Ein unter den Erwartungen liegender Wert würde Risikoassets und den Euro stützen, ein übergroßer Wert hingegen die Dollar-Stärke und die bestehende Unsicherheit über den zeitlichen Fahrplan der Fed erneuern.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 1,180USD auf Forex (19. Februar 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.