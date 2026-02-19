JOST Werke: Erfolgreiche Umsetzung von AMBITION 2030 bringt Top-Ergebnisse 2025
JOST setzt 2025 neue Bestmarken: kräftiges Umsatzplus, steigende Profitabilität, Rekord-Free-Cashflow und solide Verschuldung – trotz anspruchsvoller Märkte.
Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH
- JOST erreicht im Jahr 2025 einen Umsatzanstieg um 43,5 % auf 1.534,2 Mio. EUR, unterstützt durch M&A und organisches Wachstum +2 %
- Das bereinigte EBIT steigt um 28,6 % auf 145,2 Mio. EUR, mit einer EBIT-Marge von 9,5 %, am oberen Ende der Prognose
- Der Free Cashflow erreicht mit +126,4 Mio. EUR ein Rekordniveau
- Die Leverage-Ratio liegt bei 2,26x, deutlich unter dem Ziel von 2,5x, trotz Hyva-Übernahme
- Im vierten Quartal 2025 wächst der Umsatz um 70,7 % auf 386,6 Mio. EUR, mit organischem Wachstum von 14,6 % nach Effekten
- Das Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten steigt bereinigt um Sondereffekte im Jahr 2025 wie prognostiziert, trotz Herausforderungen in einigen Märkten
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025, bei JOST Werke ist am 26.03.2026.
Der Kurs von JOST Werke lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,15 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.027,73PKT (-0,14 %).
-1,84 %
-2,84 %
+6,20 %
+30,20 %
+25,43 %
+21,23 %
+42,30 %
+121,88 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte