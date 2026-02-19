    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJOST Werke AktievorwärtsNachrichten zu JOST Werke
    JOST Werke: Erfolgreiche Umsetzung von AMBITION 2030 bringt Top-Ergebnisse 2025

    JOST setzt 2025 neue Bestmarken: kräftiges Umsatzplus, steigende Profitabilität, Rekord-Free-Cashflow und solide Verschuldung – trotz anspruchsvoller Märkte.

    Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH
    • JOST erreicht im Jahr 2025 einen Umsatzanstieg um 43,5 % auf 1.534,2 Mio. EUR, unterstützt durch M&A und organisches Wachstum +2 %
    • Das bereinigte EBIT steigt um 28,6 % auf 145,2 Mio. EUR, mit einer EBIT-Marge von 9,5 %, am oberen Ende der Prognose
    • Der Free Cashflow erreicht mit +126,4 Mio. EUR ein Rekordniveau
    • Die Leverage-Ratio liegt bei 2,26x, deutlich unter dem Ziel von 2,5x, trotz Hyva-Übernahme
    • Im vierten Quartal 2025 wächst der Umsatz um 70,7 % auf 386,6 Mio. EUR, mit organischem Wachstum von 14,6 % nach Effekten
    • Das Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten steigt bereinigt um Sondereffekte im Jahr 2025 wie prognostiziert, trotz Herausforderungen in einigen Märkten

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025, bei JOST Werke ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von JOST Werke lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,15 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.027,73PKT (-0,14 %).


    ISIN:DE000JST4000WKN:JST400





