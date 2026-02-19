Norges Bank bei Scout24 über 3% – BlackRock bleibt >7%; Rückkäufe steigen

Mehrere Pflichtmitteilungen rund um Scout24 SE haben innerhalb weniger Tage institutionelle Verschiebungen und die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms offengelegt. Die Mitteilungen stammen aus dem Zeitraum 16. bis 18. Februar 2026 und betreffen Stimmrechtsanzeigen der norwegischen Seite, von BlackRock sowie eine Zulassungsfolgepflichtmeldung der Gesellschaft selbst.

Die norwegische Staatskasse (Ministry of Finance on behalf of the Government of Norway) meldete zunächst am 10. Februar einen gehaltenen Anteil von 2,77 % an Scout24 (2.038.465 Stimmen). In einer Folgemeldung vom 16. Februar erhöhte sich die Zurechnung – ausgewiesen durch Norges Bank – auf 3,01 % (2.209.124 Stimmen). Damit hat die norwegische Seite die Meldepflicht-Schwelle von 3 % überschritten, was institutionelle Aufmerksamkeit erzeugt; die Mitteilungen geben an, dass die Stimmrechte nicht durch Derivate ergänzt wurden (Instrumente 0 %).

BlackRocks Position stabil über 7 %

BlackRock meldete für den 6. Februar eine Zurechnung von 7,01 % der Stimmrechte (5.152.910 Aktien) plus 0,20 % durch Contracts for Difference (148.109 Instrumente), insgesamt 7,21 % an den laut WpHG ausgewiesenen 73,5 Mio. Stimmrechten. Damit bleibt BlackRock einer der bedeutenden Aktionäre und verdeutlicht die Rolle globaler Asset Manager als dauerhafte Großinvestoren in europäischen Technologie- und Plattformwerten.

Aktienrückkauf: Kontinuierliche Eingriffe zur Kapitalrückführung

Scout24 bestätigte, dass im Rahmen des laufenden Rückkaufprogramms zwischen dem 9. und 13. Februar 116.020 Aktien zurückgekauft wurden; seit Beginn des Programms am 5. Januar bis zum 13. Februar sind es insgesamt 545.458 Aktien. Die Käufe erfolgten über mehrere Handelsplattformen (unter anderem CEUX, TQEX, XETA) zu gewichteten Durchschnittskursen, die im Berichtszeitraum von rund 75 EUR Mitte der Woche auf etwa 68 EUR zum Wochenende fielen. Scout24 beauftragte dafür ein Kreditinstitut; detaillierte Handelsaufstellungen wurden auf der Investor-Relations-Seite veröffentlicht.

Marktimplikationen

Die Kombination aus aktivem Rückkaufprogramm und Veränderungen in der Aktionärsstruktur reduziert tendenziell den frei handelbaren Streubesitz und kann kurzfristig unterstützenden Einfluss auf den Kurs und die Kennzahlen wie Gewinn je Aktie haben. Das Überschreiten der 3-%-Schwelle durch die norwegischen Stellen sowie BlackRocks ausgeprägte Position dürften die Corporate-Governance-Debatte und das Anlegerinteresse an Scout24 verstärken. Beobachter sollten Volatilität, weitere Rückkauftrends und mögliche Stimmrechtsbewegungen in den kommenden Wochen beobachten.

