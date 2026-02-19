HHLA wächst stark, Steuern drücken Gewinn — keine Dividende 2025

Im börsennotierten Segment Hafenlogistik, dem Kern des Konzerns, verbesserten sich die Einnahmen um 10,1 Prozent auf 1.719 Mio. Euro; das EBIT kletterte um 22,8 Prozent auf 145 Mio. Euro. Operativ profitierte HHLA von einem mengengetriebenen Wachstum im Umschlaggeschäft und beim Transport, auch wenn die Dynamik im zweiten Halbjahr durch weltwirtschaftliche Unsicherheiten und anhaltende Störungen in den Lieferketten nachließ. Der Containerumschlag stieg konzernweit um 5,4 Prozent auf 6.295 TEU, das Intermodal-Transportvolumen wuchs sogar um 10,9 Prozent auf 1.982 TEU. Trotz dieser Fortschritte sank der Jahresüberschuss im Segment auf 1 Mio. Euro (Vj. 23 Mio. Euro), womit das Ergebnis je A‑Aktie bei 0,02 Euro liegt (Vj. 0,32 Euro).

Hamburg — Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 ein solides operatives Wachstum gemeldet, das allerdings von erheblichen steuerlichen Einmaleffekten im Jahresüberschuss überlagert wird. Konzernweit stiegen die Umsatzerlöse um 9,9 Prozent auf 1.756 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) legte um 19,5 Prozent auf 161 Mio. Euro zu. Der Konzern-Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter fiel jedoch deutlich auf 10 Mio. Euro (Vj. 33 Mio. Euro) — ausgelöst vor allem durch Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern.

Die Immobilien-Sparte hielt die Umsätze stabil bei 46 Mio. Euro; das EBIT ging jedoch um 4,4 Prozent auf 15 Mio. Euro zurück. Grund waren hohe Einmalaufwendungen für nicht-operative Leistungen im dritten Quartal, die gestiegene Mieterlöse und geringere Instandhaltungskosten nicht vollständig ausglichen. Der Jahresüberschuss reduzierte sich leicht auf 9 Mio. Euro, das Ergebnis je S‑Aktie lag bei 3,20 Euro (Vj. 3,52 Euro).

Vor dem Hintergrund der belasteten Jahresergebnisse schlägt der Vorstand vor, für die A‑Aktie keine Dividende für 2025 auszuschütten. Vorstandschef Jeroen Eijsink betont dennoch die solide operative Entwicklung und verweist auf die Notwendigkeit weiterer Prozessoptimierungen und die andauernden Automatisierungsmaßnahmen in Hamburg, die bei laufendem Betrieb umgesetzt werden.

Die Mitteilung unterstreicht, dass es sich um vorläufige Zahlen handelt; der testierte Geschäftsbericht wird am 26. März 2026 veröffentlicht. Für Anleger bedeutet die Kombination aus stabiler operativer Dynamik und bilanziellen Einmaleffekten eine gemischte Perspektive: gutes Geschäftsmodell und Volumenwachstum versus kurzfriste Dividendenaussetzung und Unsicherheit über nachhaltige Ertragskraft nach Steuerbereinigungen.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 23,00EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.