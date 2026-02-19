    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAppen AktievorwärtsNachrichten zu Appen

    Appen Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 19.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Appen Aktie bisher Verluste von -11,05 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Appen Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Appen bietet KI-Datenlösungen und ist führend in der Branche, mit einem starken Netzwerk und globaler Reichweite.

    Appen Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Appen Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -11,05 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,17 %, geht es heute bei der Appen Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Obwohl die Appen Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +139,37 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Appen +82,42 % gewonnen.

    Appen Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,97 %
    1 Monat +33,76 %
    3 Monate +139,37 %
    1 Jahr -46,42 %

    Informationen zur Appen Aktie

    Es gibt 266 Mio. Appen Aktien. Damit ist das Unternehmen 234,00 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Appen

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,36 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Minus, mit -0,14 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,08 %. Microsoft legt um +0,40 % zu Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -0,26 %.

    Appen

    -14,70 %
    -4,97 %
    +33,76 %
    +139,37 %
    -46,42 %
    -37,63 %
    -91,95 %
    -86,98 %
    ISIN:AU000000APX3WKN:A12HVN



