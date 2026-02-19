Appen Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 19.02.2026

Obwohl die Appen Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +139,37 %.

Am heutigen Handelstag musste die Appen Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -11,05 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,17 %, geht es heute bei der Appen Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Appen bietet KI-Datenlösungen und ist führend in der Branche, mit einem starken Netzwerk und globaler Reichweite.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Appen +82,42 % gewonnen.

Appen Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,97 % 1 Monat +33,76 % 3 Monate +139,37 % 1 Jahr -46,42 %

Informationen zur Appen Aktie

Es gibt 266 Mio. Appen Aktien. Damit ist das Unternehmen 234,00 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Appen

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,36 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Minus, mit -0,14 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,08 %. Microsoft legt um +0,40 % zu Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -0,26 %.

Appen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Appen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Appen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.