    DoorDash Registered (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 19.02.2026

    Am 19.02.2026 ist die DoorDash Registered (A) Aktie, bisher, um +14,23 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DoorDash Registered (A) Aktie.

    Foto: stock.adobe.com

    DoorDash ist ein führendes Lieferunternehmen in den USA, das sich durch starke Partnerschaften und innovative Technologie auszeichnet. Es konkurriert mit Uber Eats und Grubhub und bietet mit "DashPass" ein attraktives Kundenbindungsprogramm.

    DoorDash Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die DoorDash Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +14,23 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DoorDash Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +7,48 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 168,30. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der heutige Anstieg bei DoorDash Registered (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,72 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DoorDash Registered (A) Aktie damit um +14,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,40 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,99 % verloren.

    DoorDash Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,28 %
    1 Monat -3,40 %
    3 Monate -9,72 %
    1 Jahr -17,06 %

    Informationen zur DoorDash Registered (A) Aktie

    Es gibt 406 Mio. DoorDash Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,18 Mrd. € wert.

    Ob die DoorDash Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DoorDash Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


