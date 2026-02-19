    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKlarna Group Registered AktievorwärtsNachrichten zu Klarna Group Registered

    Klarna Group Registered Aktie bricht ein. Was steckt dahinter? - 19.02.2026

    Nach starkem Auftakt bricht die Klarna Aktie massiv ein.

    Foto: adobe.stock.com

    Klarna Group Registered aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.02.2026

    Update: Die starken Anfangsgewinne konnten nicht gehalten werden. Klarna verliert seit 13:30Uhr massiv an Wert und büßt mittlerweile über 25% ein.

    Die Klarna Group Registered Aktie notiert aktuell bei 17,660 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +10,10 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,620  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Klarna Group Registered Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 17,660, mit einem Plus von +10,10 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der Kurs der Klarna Group Registered Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -37,73 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,41 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Klarna Group Registered auf -32,14 %.

    Klarna Group Registered Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,72 %
    1 Monat -32,41 %
    3 Monate -37,73 %
    1 Jahr -54,73 %

    Informationen zur Klarna Group Registered Aktie

    Es gibt 34 Mio. Klarna Group Registered Aktien. Damit ist das Unternehmen 591,53 Mio. € wert.

    TeamViewer, Figma Incorporation Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

     

    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

     

    KLARNA DEADLINE: ROSEN, A LONGSTANDING FIRM, Encourages Klarna Group plc Investors to Secure Counsel Before Important February 20 Deadline in Securities Class Action First Filed by the Firm - KLAR

     

    New York, New York--(Newsfile Corp. - February 18, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of Klarna Group plc (NYSE: KLAR) pursuant and/or traceable to the registration statement and related …

     

    Klarna Group Registered Aktie jetzt kaufen?

     

    Ob die Klarna Group Registered Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Klarna Group Registered Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    Klarna Group Registered

    -25,56 %
    -27,27 %
    -53,56 %
    -57,22 %
    -70,79 %
    ISIN:GB00BMHVL512WKN:A414N7

     




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    RSS-Feed abonnieren

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
