Klarna Group Registered Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 19.02.2026

Der Kurs der Klarna Group Registered Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -37,73 %.

Die Klarna Group Registered Aktie notiert aktuell bei 17,660€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +10,10 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,620 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Klarna Group Registered Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 17,660€, mit einem Plus von +10,10 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,41 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Klarna Group Registered auf -32,14 %.

Klarna Group Registered Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,72 % 1 Monat -32,41 % 3 Monate -37,73 % 1 Jahr -54,73 %

Informationen zur Klarna Group Registered Aktie

Es gibt 34 Mio. Klarna Group Registered Aktien. Damit ist das Unternehmen 591,53 Mio. € wert.

Klarna Group Registered Aktie jetzt kaufen?

Ob die Klarna Group Registered Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Klarna Group Registered Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.