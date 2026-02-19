    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Airbus Aktie heute im Minus (193,28€) - 19.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Airbus Aktie bisher Verluste von -3,43 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Airbus Aktie.

    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Airbus ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Flugzeugmodelle und innovativen Technologien. Hauptkonkurrent ist Boeing.

    Airbus Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Airbus Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,43 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,87 %, geht es heute bei der Airbus Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Airbus mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,79 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Airbus Aktie damit um +4,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,24 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Airbus eine negative Entwicklung von -0,76 % erlebt.

    Airbus Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,39 %
    1 Monat -8,24 %
    3 Monate -3,79 %
    1 Jahr +13,35 %

    Informationen zur Airbus Aktie

    Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 150,54 Mrd. € wert.

    Airbus erwartet Rekordjahr - Knappe Triebwerke bremsen


    Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will 2026 so viele Jets an Kunden übergeben wie nie zuvor. Nach dem schwierigen Produktionsausbau der vergangenen Jahre plant Vorstandschef Guillaume Faury nun die Auslieferung von rund 870 Verkehrsflugzeugen. …

    Airbus nimmt sich Auslieferungsrekord vor - 2026er-Ziele unter Erwartungen


    Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will im laufenden Jahr so viele Jets an seine Kunden übergeben wie nie zuvor. Nach dem schwierigen Produktionsausbau der vergangenen Jahre plant Vorstandschef Guillaume Faury nun die Auslieferung von rund 870 …

    Airbus SE Reveals Full-Year 2025 Results


    Airbus closed 2025 on a high note, combining record aircraft demand, solid profitability and strategic progress across civil, defense, helicopter and space activities.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Boeing, Leonardo und Co.

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,10 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,10 %. Mitsui Bussan notiert im Plus, mit +1,72 %. Rolls-Royce Holdings ist heute unverändert

    Airbus Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Airbus

    -5,07 %
    +4,39 %
    -8,24 %
    -3,79 %
    +13,35 %
    +56,25 %
    +115,46 %
    +250,59 %
    +945,10 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



