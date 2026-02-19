Airbus Aktie heute im Minus (193,28€) - 19.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Airbus Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,43 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,87 %, geht es heute bei der Airbus Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Airbus ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Flugzeugmodelle und innovativen Technologien. Hauptkonkurrent ist Boeing.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Airbus mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,79 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Airbus Aktie damit um +4,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,24 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Airbus eine negative Entwicklung von -0,76 % erlebt.

Airbus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,39 % 1 Monat -8,24 % 3 Monate -3,79 % 1 Jahr +13,35 %

Informationen zur Airbus Aktie

Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 150,54 Mrd. € wert.

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will 2026 so viele Jets an Kunden übergeben wie nie zuvor. Nach dem schwierigen Produktionsausbau der vergangenen Jahre plant Vorstandschef Guillaume Faury nun die Auslieferung von rund 870 Verkehrsflugzeugen. …

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will im laufenden Jahr so viele Jets an seine Kunden übergeben wie nie zuvor. Nach dem schwierigen Produktionsausbau der vergangenen Jahre plant Vorstandschef Guillaume Faury nun die Auslieferung von rund 870 …

Airbus closed 2025 on a high note, combining record aircraft demand, solid profitability and strategic progress across civil, defense, helicopter and space activities.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Boeing, Leonardo und Co.

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,10 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,10 %. Mitsui Bussan notiert im Plus, mit +1,72 %. Rolls-Royce Holdings ist heute unverändert

Airbus Aktie jetzt kaufen?

