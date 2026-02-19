    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    AI-Ängste treiben Bund-Rally: Rendite fällt auf 2,74%

    Die Papiere deutscher Staatsanleihen setzten zu Wochenbeginn ihre Rally fort und sorgten für spürbare Kursgewinne. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future notierte mehrfach oberhalb von 129 Punkten (zwischen 129,25 und 129,39), während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe zuletzt wieder in den Bereich um 2,73–2,74 Prozent zurückfiel. Damit setzte sich ein Ende Dezember 2025 etablierter Seitwärtskanal der Renditen deutlich nach unten fort – ein Ausbruch, den Analysten der DZ Bank als nachhaltig bewerten.

    Treiber der Entwicklung ist laut Marktteilnehmern eine Mischung aus unsicherer Konjunktur- und Gewinndynamik sowie externen Risikofaktoren. Insbesondere die wachsenden Sorgen um die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf Geschäftsmodelle vieler Branchen haben Anleger in die vermeintliche Sicherheit staatlicher Papiere getrieben. Hinzu kommt eine insgesamt schwächere Stimmung an den Aktienmärkten: die Unternehmensberichtsaison liefert weiter gemischte Ergebnisse, sodass Renten als sicherer Hafen gefragt sind.

    Konjunkturseitig lieferten jüngste Daten und Umfragen zusätzliche Argumente für die Nachfrage nach Staatsanleihen. Die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland trübten sich im Februar überraschend ein; ZEW-Präsident Achim Wambach warnte vor einer „fragilen Erholung“ und verwies auf anhaltende strukturelle Probleme, vor allem in der Industrie und bei den Privatinvestitionen. Auch schwächere Arbeitsmarkt- und Lohnzahlen in Großbritannien dämpften dort die Renditen deutlich und erhöhten die Marktpreise für mögliche Leitzinssenkungen der Bank of England in diesem Jahr.

    Das Handelsgeschehen blieb phasenweise ruhig — begünstigt durch Feiertage in den USA und Teilen Asiens — und richtete den Blick auf anstehende Konjunkturdaten: im Euroraum die Industrieproduktion für Dezember, in den USA verschiedene Indikatoren zur Industrieproduktion und ISM-Umfragen, die kurzfristig Risikoappetit und damit die Nachfrage nach Renten beeinflussen können. Am Mittwoch zog eine leichte Aufhellung an der Wall Street die Aufmerksamkeit wieder auf Aktien, was zu einer moderaten Gegenbewegung bei Bund-Futures führte.

    Zusammenfassend spiegeln die jüngsten Kursbewegungen eine klassische Risikoaversion wider: Fundamentale Schwächen und technologische Unsicherheit stützen die Nachfrage nach sicheren Staatspapieren, zugleich bleibt die Rally anfällig für Stimmungsumschwünge, Datenveröffentlichungen und Gewinnmeldungen. Marktkommentatoren mahnen, dass die starke Nachfrage trotz fundamentaler Einwände kurzfristig gerechtfertigt erscheint — in den vergangenen Wochen war „long“ bei Anleihen für viele Marktteilnehmer erfolgreich.



    BUND Future

    -0,14 %
    +0,39 %
    +0,62 %
    +0,34 %
    -2,05 %
    -4,37 %
    -26,03 %
    +5,24 %
    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 129,1EUR auf L&S Exchange (19. Februar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



