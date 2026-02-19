UBS hebt DWS auf 'Buy' - Ziel hoch auf 70 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 61,45 auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +4,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,59 %.

Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 12,24 Mrd..

DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -16,67 %/+14,38 % bedeutet.