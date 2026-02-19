ANALYSE-FLASH
UBS hebt DWS auf 'Buy' - Ziel hoch auf 70 Euro
- UBS hebt DWS-Kursziel 56€→70€ und Rating Buy!!
- Gründe: starke Quartalszahlen, niedrige Kosten
- Werner hebt EPS-Schätzungen bis 2028 um 12%...
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der DWS von 56 auf 70 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Werner begründete seine Kaufempfehlung am Mittwochnachmittag mit den starken Quartalsergebnissen der Fondsgesellschaft, ihrem niedrigeren Kostenausblick und den üppigen Ausschüttungsplänen. Werner hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028 um bis zu 12 Prozent an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 61,45 auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +4,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,59 %.
Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 12,24 Mrd..
DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -16,67 %/+14,38 % bedeutet.
Wenn DWS mehr KI einsetzt für die Verwaltung der ETf,s dann zündet hirr nochmal so richtig der Turbo , weniger Personal, steigende Gewinne und streigende Dividenden . Kurs bald wieder über 60 Euro
DWS ist sozusagen ein "Selbstgänger" wenn die keine Skandale produzieren.
das Papier entwickelt sich mehr und mehr zu meiner Lieblingsaktie.....läuft