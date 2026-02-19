    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDWS Group AktievorwärtsNachrichten zu DWS Group

    ANALYSE-FLASH

    UBS hebt DWS auf 'Buy' - Ziel hoch auf 70 Euro

    • UBS hebt DWS-Kursziel 56€→70€ und Rating Buy!!
    • Gründe: starke Quartalszahlen, niedrige Kosten
    • Werner hebt EPS-Schätzungen bis 2028 um 12%...
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt DWS auf 'Buy' - Ziel hoch auf 70 Euro
    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der DWS von 56 auf 70 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Werner begründete seine Kaufempfehlung am Mittwochnachmittag mit den starken Quartalsergebnissen der Fondsgesellschaft, ihrem niedrigeren Kostenausblick und den üppigen Ausschüttungsplänen. Werner hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028 um bis zu 12 Prozent an./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    DWS Group

    +2,94 %
    +4,53 %
    +4,59 %
    +20,47 %
    +28,29 %
    +97,37 %
    +77,64 %
    +81,60 %
    ISIN:DE000DWS1007WKN:DWS100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 61,45 auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +4,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 12,24 Mrd..

    DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -16,67 %/+14,38 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 70 Euro


    Community Beiträge zu DWS Group - DWS100 - DE000DWS1007

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DWS Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurs- und Bewertungsprognosen der DWS: Erwartungen, dass KI‑Einsatz, Personalabbau und strengere Kostendisziplin Margen, Gewinne und Dividenden steigern und den Kurs über 60 EUR treiben. Diskutiert werden regelmäßige und mögliche Sonderdividenden, ETF‑Wachstum mit niedrigen Margen, Vergleiche zu Schroders, M&A‑/DB‑Rückkauf‑Szenarien und Kaufgelegenheiten nach Rücksetzern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DWS Group eingestellt.

    dpa-AFX
