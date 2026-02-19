BERENBERG stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PVA Tepla von 39 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anfang Februar veröffentlichten, durchwachsenen Quartals-Eckdaten des Spezialanlagenbauers beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche hätten die Anleger irritiert und zu heftigen Kursschwankungen geführt, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend. Die Investoren sollten den Blick aber eher auf den fast rekordhohen Auftragseingang richten als auf die enttäuschenden Umsatzziele für 2026 und 2027. Die Planung für das kommende Jahr erscheine zu konservativ./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 25,04EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.