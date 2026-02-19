BERENBERG stuft SAF-Holland auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAF-Holland nach vorläufigen Zahlen von 18 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lkw-Zulieferer habe mit seinen soliden Resultaten gezeigt, dass er zyklische Abwärtstrends durch Kostenflexibilität managen könne, schrieb Yasmin Steilen am Mittwochabend. Ihr höher gestecktes Kursziel begründete die Analystin zudem damit, dass sie die Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorn gerollt habe. Einen Ausblick werde SAF-Holland "wie üblich" zur endgültigen Zahlenvorlage am 19. März vorlegen./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 17:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 19,40EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.