Diginex Aktie mit kräftigem Kursplus - 19.02.2026

Obwohl sich die Diginex Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -95,30 % hinnehmen.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Diginex Aktie. Mit einer Performance von +6,42 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +18,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Diginex Aktie. Nach einem Plus von +18,11 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 0,6800€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die Diginex Aktie damit um +28,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -65,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Diginex -81,39 % verloren.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +28,79 % 1 Monat -65,61 % 3 Monate -95,30 % 1 Jahr -87,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Diginex Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die fragile Erholung der Diginex-Aktie: technische Indikatoren (Supertrend knapp über ~1,00 USD, 20-Tage-Linie, RSI, Momentum, KST) drehen teils positiv, begleitet von hohem Volumen (teils >1 Mio., deutlich über 3‑Monats-Durchschnitt). Diskussion: lieber langsamer, stabiler Anstieg statt schneller Spike‑Abverkäufe; Sorge um Nasdaq‑Mindestkurs (1 USD) und Delisting-Risiko.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Diginex eingestellt.

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,49 Mio. € wert.

Diginex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.