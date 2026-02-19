EU leitet DSA‑Ermittlungen gegen Shein ein – Schwere Vorwürfe

Das Verfahren stützt sich auf den Digital Services Act (DSA), das neue EU‑Regelwerk zur Verantwortung großer Onlineplattformen. Neben der Verbreitung illegaler Waren prüfen die Ermittler nach Angaben der Kommission besonders zwei weitere Punkte: zum einen Belohnungs‑ und Punktesysteme, deren „süchtig machendes“ Design Minderjährige und andere Nutzer zu verstärktem Kaufverhalten treiben könne; zum anderen die Transparenz der Empfehlungsalgorithmen. Große Plattformen müssen dem DSA zufolge die wesentlichen Parameter ihrer Algorithmen offenlegen und Nutzern mindestens eine nicht personenbezogene Empfehlungsoption zugänglich machen.

Die EU-Kommission hat ein förmliches Untersuchungsverfahren gegen den chinesischen Online‑Händler Shein eingeleitet. Anlass sind Vorwürfe, das Unternehmen habe nicht ausreichend gegen den Vertrieb illegaler und gefährlicher Produkte auf seiner Plattform vorgegangen — zuletzt Schlagzeilen erzeugten etwa sexuell eindeutige Puppen mit kindlichem Aussehen, zeitweise offerierte Waffen und freiverkäufliche Medikamente. Brüssel verdächtigt Shein zudem, Verbraucherschutzpflichten zu vernachlässigen und Geschäftsdesigns zu verwenden, die zu übermäßigem Konsum anreizen.

Shein kündigte Kooperation an und verwies auf bereits getroffene Sicherheitsverbesserungen, etwa strengere Altersprüfungen bei beschränkten Artikeln. Die Kommission betont jedoch, dass die Einleitung des Verfahrens noch kein Beweis für Regelverstöße sei; sie eröffnet aber zusätzliche Ermittlungsbefugnisse, etwa die Anforderung interner Dokumente. Kommt ein Verstoß gegen DSA‑Vorgaben zustande, drohen empfindliche Geldbußen; eine Abschaltung der Plattform gilt zwar als letztes Mittel, wird aber als weniger wahrscheinlich eingeschätzt.

Wirtschaftspolitisch sind die Vorwürfe heikel: Der Handelsverband Deutschland (HDE) begrüßte das Vorgehen und forderte entschiedenes Handeln gegen das, was Verbandspräsident Alexander von Preen als systematischen Regelbruch aus Fernost bezeichnete. Der Verband warnt vor unfairer Konkurrenz und ruft gegebenenfalls auch die Option einer Abschaltung nicht aufzugeben. HDE‑Schätzungen sprechen von rund 400.000 Importpaketen täglich aus China (Shein/Temu) nach Deutschland.

Die Ermittlungen gegen Shein laufen unabhängig von einem gescheiterten französischen Versuch, die Plattform temporär zu sperren. Die Sache reiht sich ein in eine Serie von DSA‑Verfahren gegen große digitale Anbieter — von Meta bis TikTok — und folgt auf die jüngste EU‑Geldstrafe gegen X. Parallel sorgt ein US‑Prozess, in dem Mark Zuckerberg zu Aussagen über das Suchtpotenzial sozialer Netzwerke geladen ist, für zusätzlichen Druck auf Plattformbetreiber weltweit, ihre Nutzerführung und Empfehlungsmechanismen zu überprüfen.

