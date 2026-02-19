DF Deutsche Forfait Aktie weiter im Aufwärtstrend - 19.02.2026

Die DF Deutsche Forfait Aktie konnte bisher um +8,72 % auf 3,7400€ zulegen. Das sind +0,3000 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DF Deutsche Forfait Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -49,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,7400€, mit einem Plus von +8,72 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

DF Deutsche Forfait AG bietet spezialisierte Außenhandelsfinanzierung und Risikomanagement, fokussiert auf Schwellenländer. Konkurrenten sind Euler Hermes und Coface. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für komplexe Märkte.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in DF Deutsche Forfait investiert war, konnte einen Gewinn von +160,94 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die DF Deutsche Forfait Aktie damit um +8,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +82,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DF Deutsche Forfait einen Anstieg von +239,09 %.

DF Deutsche Forfait Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,44 % 1 Monat +82,51 % 3 Monate +160,94 % 1 Jahr +138,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DF Deutsche Forfait Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursschwankungen und mögliche Spekulations‑/Pump‑and‑Dump‑Bewegungen bei DF Deutsche Forfait. Diskutiert werden schnelle Anstiege und noch schnellere Abstürze, geringer Freefloat bzw. ausgedünntes Handelsvolumen als Treiber, Vergleiche zu anderen Micro‑Caps (KPS, Avemio, 11880), widersprüchliche Kursangaben (aktuell rund 3–4 €) und ungeprüfte Vorwürfe wie Geldwäsche.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DF Deutsche Forfait eingestellt.

Informationen zur DF Deutsche Forfait Aktie

Es gibt 12 Mio. DF Deutsche Forfait Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,72 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von DF Deutsche Forfait

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,02 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +0,08 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +0,80 %. UniCredit verliert -0,07 %

DF Deutsche Forfait Aktie jetzt kaufen?

Ob die DF Deutsche Forfait Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DF Deutsche Forfait Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.