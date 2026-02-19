EFIAG: 0,375%-Anleihe fällig Mai 2026 — Schaffhausen CHF1M, Leerau CHF5M

Kerninformation für Anleger: EFIAG fungiert als Emittentin von Anleihensobligationen, die Mittel werden als Darlehen an die Trägerbanken weitergereicht. Die Gesellschaft ist von 18 inländisch orientierten Banken getragen und dient primär dem Zugang der Regionalbanken zum Schweizer Kapitalmarkt. Die Anleihen der EFIAG notieren im Freiverkehr in Düsseldorf und Frankfurt (ISIN CH0270982587). Kontakt für Investoren bleibt Bernhard Curchod (+41 32 624 16 42, info@efiag.ch).

Die EFIAG Emissions- und Finanz AG hat in dieser Woche Ad-hoc-Mitteilungen zweier ihrer Trägerbanken veröffentlicht: die Ersparniskasse Schaffhausen AG (17. Februar 2026) und die Bank Leerau Genossenschaft (16. Februar 2026). Beide Institute legten ihr Jahresergebnis per 31. Dezember 2025 vor; Bilanz und Erfolgsrechnung sind jeweils über die angegebenen Links bzw. die Websites der Institute einsehbar.

Zu den konkreten Emissionen: EFIAG hat zwei relevante Anleihen aufgelegt – jeweils mit Emissionsbetrag CHF 100 Mio. Erstes Papier: Coupon 0,375%, Laufzeit 06.05.2021–06.05.2026 (Valor 110.567.270). Zweites Papier: Coupon 2,65%, Laufzeit 06.06.2023–06.06.2028 (Valor 126.488.738). Die Trägerbanken halten unterschiedlich große Darlehensanteile aus diesen Emissionen:

- Ersparniskasse Schaffhausen AG: Aus dem 0,375%-Paper (Maturität 06.05.2026) resultiert ein Darlehensbetrag von CHF 1 Mio. (Anteil 1,00%); aus der 2,65%-Emission hält Schaffhausen kein Darlehen (CHF 0 Mio., 0,00%).

- Bank Leerau Genossenschaft: Beim 0,375%-Papier besteht keine Position (CHF 0 Mio., 0,00%); aus der 2,65%-Emission wurde ein Darlehen in Höhe von CHF 5 Mio. aufgenommen (Anteil 5,00%).

Ausblick und Einordnung: Die Fälligkeit der 0,375%-Tranche im Mai 2026 ist in wenigen Monaten ein zentraler Termin für EFIAG und beteiligte Trägerbanken. Für Institute mit direkter Darlehensposition, wenn auch in den genannten Fällen moderat (CHF 1 Mio. bzw. CHF 0–5 Mio.), bedeutet dies potenziellen Refinanzierungsbedarf oder die Notwendigkeit, Mittel anderweitig zu strukturieren. Die höhere Verzinsung der 2023er-Emission (2,65%) reflektiert das geänderte Zinsumfeld gegenüber der sehr tief verzinsten 2021er-Emission.

Rechtlicher Hinweis: Beide Mitteilungen betonen, dass es sich nicht um Angebots- oder Kotierungsprospekte handelt und kein Angebot zum Verkauf in den USA oder in Ländern, die eine Verbreitung untersagen, erfolgt. Weitergehende Informationen finden sich auf den Homepages von EFIAG und den jeweiligen Trägerbanken.