    Airbus meldet Rekordgewinn und Dividendenerhöhung – doch Engpässe belasten

    Airbus erzielt 2025 ein Rekordergebnis und hebt die Dividende an. Doch trotz starker Zahlen belasten Produktionsstörungen und ein gedämpfter Ausblick die Aktie.

    Zahlen top, Aktie flop - Airbus meldet Rekordgewinn und Dividendenerhöhung – doch Engpässe belasten
    Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa

    Der im DAX notierte Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus meldet am Donnerstag für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatzanstieg um 6 Prozent auf 73,4 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis sprang deutlich auf 7,1 Milliarden Euro, nach 5,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Unter dem Strich verdiente der Konzern 6,61 Euro je Aktie.

    Der Vorstand schlägt zudem eine Dividende von 3,20 Euro je Aktie vor.

    "2025 war ein Meilensteinjahr, geprägt von sehr starker Nachfrage, einer Rekord-Finanzperformance und strategischen Fortschritten", sagte Konzernchef Guillaume Faury.

    Rekordaufträge treiben Auftragsbestand auf historischen Höchststand

    Airbus profitierte im vergangenen Jahr von einer weiterhin robusten Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen. Die Brutto-Bestellungen beliefen sich auf 1.000 Maschinen, nach 878 im Jahr 2024. Nach Abzug von Stornierungen verblieben 889 Nettoaufträge.

    Der Auftragsbestand erreichte zum Jahresende mit 8.754 Verkehrsflugzeugen einen neuen Rekord. Der wertmäßige Auftragseingang des Gesamtkonzerns kletterte auf 123,3 Milliarden Euro, nach 103,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Gesamtauftragsbestand lag bei 619 Milliarden Euro – trotz eines schwächeren US-Dollars.

    Insgesamt lieferte Airbus 2025 weltweit 793 Verkehrsflugzeuge aus und übertraf damit das im Jahresverlauf auf 790 Maschinen gesenkte Ziel leicht. Zuvor hatte der Konzern sein ursprüngliches Ziel von 820 Auslieferungen wegen Qualitätsproblemen bei Zulieferern nach unten korrigiert.

    Produktionsstörung belastet

    Trotz der robusten Nachfrage bleibt die Produktionsausweitung eine Herausforderung. Besonders die Engpässe bei Triebwerken von Pratt & Whitney belasten die Planung.

    Der Triebwerkshersteller habe bislang keine verbindliche Zusage über die von Airbus bestellten Motoren abgegeben, was sich negativ auf die Prognose und den Produktionshochlauf auswirke, teilte der Konzern mit.

    Airbus erwartet nun, bis Ende 2027 eine Produktionsrate von 70 bis 75 Maschinen pro Monat bei der A320-Familie zu erreichen. Zuvor war eine Rate von 75 Flugzeugen pro Monat für 2027 angepeilt worden.

    Barclays-Analysten bewerten die Produktionsstörungen als "temporären Ausführungseffekt" und halten am langfristigen Hochlauf der Produktion fest.

    Die Aktie von Airbus fiel nach Veröffentlichung 4 Prozent und notierte zuletzt bei 192 Euro.

    Ausblick 2026

    Für das laufende Jahr 2026 stellt Airbus rund 870 Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit etwa 880 Maschinen gerechnet.

    Das bereinigte EBIT soll bei rund 7,5 Milliarden Euro liegen, der freie Cashflow vor Kundenfinanzierung bei etwa 4,5 Milliarden Euro. Die Prognose basiert auf der Annahme, dass es keine zusätzlichen Störungen im Welthandel, in der globalen Wirtschaft, im Luftverkehr oder in der Lieferkette gibt.

    Ein UBS-Analyst sprach im Vorfeld der Zahlen von einer "spürbaren Eintrübung der Stimmung" gegenüber Airbus seit Jahresbeginn, sieht jedoch auch Aufwärtspotenzial im weiteren Jahresverlauf.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 192,7EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.



    Zahlen top, Aktie flop Airbus meldet Rekordgewinn und Dividendenerhöhung – doch Engpässe belasten Airbus erzielt 2025 ein Rekordergebnis und hebt die Dividende an. Doch trotz starker Zahlen belasten Produktionsstörungen und ein gedämpfter Ausblick die Aktie.
