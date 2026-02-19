Green Bridge peilt 2026 Bohrstart an — Riesenchance für Kupfer‑Nickel

Das Phase‑1‑Programm verfolgt drei zentrale Zwecke: Erstens die Prüfung der wirtschaftlichen Reife der bestehenden MRE durch Infill‑Bohrungen und Datenerweiterung; zweitens die Untersuchung zusätzlicher Wertträger wie Platingruppenmetalle (PGM) und Kobalt, die in der aktuellen Schätzung nicht vollständig berücksichtigt sind; drittens die Vorbereitung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) innerhalb der nächsten 18 Monate. Als operativer Partner ist die Bohrfirma Foraco eingeplant; Genehmigungsverfahren laufen mit dem Minnesota Department of Natural Resources.

Green Bridge Metals treibt die Vorbereitung eines Phase‑1‑Diamantkernbohrprogramms für das Kupfer‑Nickel‑Projekt „Serpentine“ in Minnesota voran. Ziel ist ein Bohrstart in der zweiten Jahreshälfte 2026; geplant sind sechs bis zehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von rund 2.000–2.500 Metern. Die Arbeiten stehen im Kontext eines bereits veröffentlichten NI‑43‑101‑Berichts (14. Juli 2025), der für die „South Contact Zone/Serpentine“ eine vermutete Mineralressource (MRE) von 279,9 Mio. t mit 0,37 % Cu, 0,12 % Ni und 0,007 % Co (0,53 % CuÄq) ausweist; zusätzlich werden 21,6 Mio. t in der Kategorie „angedeutet“ mit 0,46 % Cu und 0,16 % Ni (0,69 % CuÄq) genannt.

Technisch setzt Green Bridge auf geophysikalische Bohrlochmessungen, systematische Multielementanalysen sowie auf hybride Bohrlochkonzepte, die nach Kernentnahme auch für hydrogeologische Monitoring‑Zwecke genutzt werden können. Die Lagerstätte wird als oberflächennahe, für Tagebau geeignete Sulfid‑Anomalie mit vorteilhaftem Abraum‑Erz‑Verhältnis beschrieben, was in Verbindung mit moderner Modellierung die technischen Risiken mindern soll.

Strategisch profitiert das Projekt von der Lage im Duluth‑Komplex, unmittelbar angrenzend an die Projekte „NorthMet“ und „Sunrise“ von NewRange. Der Duluth‑Komplex gilt als bedeutende, weitgehend unerschlossene Rohstoffprovinz mit multimilliardigen Tonnenpotenzialen, was die Attraktivität für nordamerikanische Wertschöpfungsstrategien unterstreicht — insbesondere angesichts hoher Kupfer‑ und Nickelpreise und der politischen Priorisierung heimischer Rohstofflieferketten.

Wirtschaftsredaktionell ist hervorzuheben: Green Bridge ist ein früher Explorationsspieler (Early Stage) mit entsprechend hohen Chancen, aber auch erheblichen Risiken. Die veröffentlichten Ressourcen sind überwiegend „vermute/angedeutet“ und damit mit großer Unsicherheit behaftet; eine Demonstration wirtschaftlicher Abbaumöglichkeit steht noch aus. Zudem weist die Mitteilung selbst auf Interessenkonflikte hin: Es handelt sich um eine Marketingmitteilung des Emittenten, verbreitet durch MCS Market Communication Service GmbH, begleitet von Hinweisen auf mögliche Verwässerung durch Kapitalerhöhungen und das Risiko eines Totalverlusts bei Investitionen. Als kurzfristiger Kurskatalysator gelten Bohrergebnisse und die angestrebte PEA.

Die Green Bridge Metals Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,21 % und einem Kurs von 0,187EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.