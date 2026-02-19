Airbus wieder schwach - Auslieferungsausblick enttäuscht

Der Produktionsausbau kommt aber weiter langsamer voran als geplant. Airbus avisierte für 2026 zwar mit rund 870 Verkehrsflugzeugen eine Auslieferung auf Rekordniveau. Analysten hatten aber einen noch stärkeren Anstieg auf mehr als 900 Maschinen erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Ausblick von Airbus hat den Anlegern am Donnerstagmorgen nicht gefallen. Die Aktien rutschten auf der Handelsplattform Tradegate um 6 Prozent unter ihren Xetra-Schluss auf 188,50 Euro ab. Tags zuvor hatten sie es noch knapp zurück über die 200-Euro-Marke geschafft, nachdem sie Mitte Januar noch mehr als 221 Euro gekostet hatten.

Der Ausblick sei schwach, selbst wenn er möglicherweise konservativ geplant sei, sagte ein Börsianer. So ganz unerwartet komme dies allerdings nicht. Von ihrem Rekord im Januar hatten Airbus-Aktien zuletzt um bis zu 15 Prozent korrigiert. Erst an der einfachen 200-Tage-Linie traten bei zweimaligem Test wieder Käufer auf den Plan./ag/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,57 % und einem Kurs von 193 auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,72 %. Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 147,65 Mrd.. Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +12,95 %/+29,09 % bedeutet.



