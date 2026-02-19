    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    AKTIE IM FOKUS

    Airbus wieder schwach - Auslieferungsausblick enttäuscht

    • Airbus-Ausblick enttäuscht, Aktie -6% (188,50)
    • Produktion langsamer, 2026 nur rund 870 Jets .
    • Rekordkurs korrigiert; Käufer bei 200Tg-Linie.
    AKTIE IM FOKUS - Airbus wieder schwach - Auslieferungsausblick enttäuscht
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Ausblick von Airbus hat den Anlegern am Donnerstagmorgen nicht gefallen. Die Aktien rutschten auf der Handelsplattform Tradegate um 6 Prozent unter ihren Xetra-Schluss auf 188,50 Euro ab. Tags zuvor hatten sie es noch knapp zurück über die 200-Euro-Marke geschafft, nachdem sie Mitte Januar noch mehr als 221 Euro gekostet hatten.

    Der Produktionsausbau kommt aber weiter langsamer voran als geplant. Airbus avisierte für 2026 zwar mit rund 870 Verkehrsflugzeugen eine Auslieferung auf Rekordniveau. Analysten hatten aber einen noch stärkeren Anstieg auf mehr als 900 Maschinen erwartet.

    Der Ausblick sei schwach, selbst wenn er möglicherweise konservativ geplant sei, sagte ein Börsianer. So ganz unerwartet komme dies allerdings nicht. Von ihrem Rekord im Januar hatten Airbus-Aktien zuletzt um bis zu 15 Prozent korrigiert. Erst an der einfachen 200-Tage-Linie traten bei zweimaligem Test wieder Käufer auf den Plan./ag/zb

    Airbus

    -7,11 %
    -1,85 %
    -13,72 %
    -3,79 %
    +13,35 %
    +56,25 %
    +115,46 %
    +250,59 %
    +922,66 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,57 % und einem Kurs von 193 auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 147,65 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +12,95 %/+29,09 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Airbus. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


