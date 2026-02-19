ABB 2025: Rekordjahr mit starken Zahlen und 285 Mt CO2‑Vermeidung

Nachhaltigkeit ist ein zentrales Element der Berichterstattung. ABB hat seine Scope‑1‑ und Scope‑2‑Emissionen seit 2019 um 79 Prozent reduziert und prognostiziert nun eine Verringerung um 86 Prozent bis 2030 (Referenzjahr 2019). Für Scope‑3‑Emissionen, die überwiegend aus der Nutzung verkaufter Produkte resultieren, gilt ein Ziel von −25 Prozent bis 2030 gegenüber 2022 (−90 Prozent bis 2050). Zwar sind die Scope‑3‑Emissionen 2025 gegenüber 2024 gestiegen, dennoch liegen sie 1,1 Prozent unter dem Referenzjahr 2022; ABB erklärt dies mit der fortbestehenden globalen Abhängigkeit von fossiler Stromerzeugung bei energieintensiven, elektrifizierten Anwendungen.

Zürich, 19. Februar 2026 — ABB hat seine Jahresberichterstattung 2025 vorgelegt und damit ein integratives Bild zu Strategie, Finanzen, Governance und Nachhaltigkeit geliefert. In einer Ad‑hoc‑Mitteilung betont der Konzern, dass 2025 das bislang stärkste Geschäftsjahr war: Rekordwerte bei Umsatz, operativer EBITA‑Marge und Free Cashflow untermauern die positive Performance, die ABB bereits Ende Januar kommuniziert hatte. Verwaltungsratspräsident Peter Voser verweist auf die Resilienz des Local‑for‑Local‑Ansatzes, CEO Morten Wierod auf die Hebel ABB Way, aktives Portfoliomanagement und die starke Position in den Wachstumsfeldern Elektrifizierung, Energieeffizienz und Automatisierung.

ABB hebt die Beiträge seiner Produkte zur Dekarbonisierung hervor: Mit seit 2022 verkauften Lösungen sollen Kunden während des Produktlebenszyklus insgesamt 285 Megatonnen CO2‑Äquivalente vermeiden können. Parallel steigerte das Unternehmen die Energieproduktivität seit 2019 um 61 Prozent; 98 Prozent des eingeschlossenen Energiebedarfs stammten 2025 aus erneuerbaren Quellen (Beschaffung und Eigenerzeugung).

Weitere Nachhaltigkeitskennzahlen belegen Fortschritte im Ressourcenschutz: 81 Prozent der Betriebsabfälle wurden recycelt, lediglich 5,3 Prozent landeten auf Deponien. ABB hat 46 Prozent des produktbezogenen Umsatzes nach Kriterien der Kreislaufwirtschaft bewertet und erreicht hier eine Übereinstimmung von 27 Prozent.

Im Bereich Arbeitssicherheit verbesserte ABB die LTIFR‑Quote weiter auf 0,14, die Zahl schwerer Unfälle sank deutlich, Todesfälle gab es nicht. Der Anteil von Frauen in höheren Führungspositionen stieg leicht auf 22,6 Prozent.

Zudem veröffentlichte ABB die Einladung zur Generalversammlung am 19. März 2026 (Halle 550, Zürich) mit den üblichen Traktanden: Genehmigung der Abschlüsse, Konsultativabstimmungen zu Vergütungs‑ und Sustainability‑Statements, Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, Verwendung des Bilanzgewinns, Vergütungsrahmen, Wahlen und weitere ordentliche Geschäfte. Die Teilnahmebedingungen sehen einen Stichtag am 11. März und eine Frist zur Anmeldung bis 13. März vor.

Die vollständigen Berichte stehen zum Download bereit; die Mitteilung weist darauf hin, dass die englische Originalfassung im Zweifel maßgeblich ist.

