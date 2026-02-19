Auftragsbestand der Industrie wächst

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand der Industrie in Deutschland ist im Dezember 2025 gegenüber November saison- und kalenderbereinigt um 1,2 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mitteilte, stieg der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahresmonat kalenderbereinigt um 7,0 Prozent.



Die Entwicklung des Auftragsbestands im Dezember 2025 ist wesentlich auf den Anstieg im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge) von saison- und kalenderbereinigt 4,5 Prozent gegenüber dem Vormonat zurückzuführen. Auch der Anstieg in der Herstellung von Metallerzeugnissen (+5,4 Prozent) wirkte positiv auf das Gesamtergebnis. In der Automobilindustrie sank der Auftragsbestand hingegen um 2,9 Prozent.





Die offenen Aufträge aus dem Inland stiegen im Dezember 2025 gegenüber November um 3,0 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland blieb dagegen unverändert (0,0 Prozent).



Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg der Auftragsbestand im Dezember 2025 gegenüber November um 1,2 Prozent, im Bereich der Vorleistungsgüter um 0,8 Prozent und bei den Herstellern von Konsumgütern um 2,7 Prozent.



Die Reichweite des Auftragsbestands stieg im Dezember auf 8,2 Monate (November 2025: 8,0 Monate), so das Bundesamt weiter. Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg sie auf 11,2 Monate (November 2025: 11,0 Monate), bei den Herstellern von Vorleistungsgütern auf 4,4 Monate (November 2025: 4,3 Monate) und bei den Herstellern von Konsumgütern auf 3,9 Monate (November 2025: 3,8 Monate).





