BARCLAYS stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) mit einem Kursziel von 12000 Pence auf "Overweight" belassen. Michael Sanderson kommentierte am Mittwochabend die umfassende Zusammenarbeit mit der Bank of America und Standard Chartered im Datenbereich. Solche Vereinbarungen lieferten neue Beweise dafür, dass die Datenbasis des Börsenbetreibers für die Kunden wertvoll ist - trotz der wahrgenommenen Bedrohung durch KI./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:04 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,98 % und einem Kurs von 91,50EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Michael Sanderson

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

