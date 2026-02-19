BARCLAYS stuft Ahold Delhaize auf 'hold'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 35 auf 38 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Matthew Clements begründete steigende Gewinnschätzungen je Aktie am Mittwochnachmittag mit dem starken Margenergebnis, das der Supermarktkonzern im vierten Quartal erzielt habe. Die Wachstumsstrategie werde vom Unternehmen konsequent umgesetzt, doch aktienseitig sei die Bewertung angemessen./rob/tih/ag
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 39,63EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.
