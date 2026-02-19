Verve Group landet 2025 knapp in der Gewinnzone
- 2025: Gewinn 0,7 Mio vs 28,8 Mio; Kostenhoch..
- Invest 10 Mio in Vertrieb; Dynamik ab H2 2026.
- Umsatz 602 Mio (+8%); Ebitda 134,4 Mio; 22,3%.
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die schwedische Verve Group hat 2025 vor allem wegen höherer Kosten deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 0,7 Millionen Euro hängen, wie der Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung am Donnerstag bei Vorlage der endgültigen Jahreszahlen mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte der Überschuss noch 28,8 Millionen Euro betragen. Der Konzern hatte bereits Ende Januar Eckdaten vorgelegt und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Beides bestätigte das Unternehmen.
"Nach der starken Wachstumsdynamik im vierten Quartal und den laufenden Investitionen in Wachstum erwartet das Unternehmen eine Fortsetzung des positiven operativen Trends", sagte Verve-Chef Remco Westermann laut Mitteilung. Die Umsatzentwicklung dürfte der typischen Saisonalität der Branche folgen, erwartet wird ein eher gemäßigter Start im Auftaktquartal und eine im Jahresverlauf zunehmende Dynamik.
Um das Wachstum zu beschleunigen, will das Unternehmen im laufenden Jahr weitere zehn Millionen Euro in den Ausbau seines Vertriebs stecken. Die Kosten für Neueinstellungen würden sofort anfallen, die typische Einarbeitungszeit für Vertriebsmitarbeiter dauere hingegen 9 bis 15 Monate, hieß es. Das Management rechnet daher mit einer deutlichen Dynamikverschiebung in die zweite Jahreshälfte 2026 und bis ins Jahr 2027 hinein.
Für das Gesamtjahr erwartet das Management deshalb weiterhin auf "konservativer Basis" einen Umsatz in einer Spanne von 680 bis 730 Millionen Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 145 bis 175 Millionen Euro.
2025 legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um gut acht Prozent auf knapp 602 Millionen Euro zu. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs jedoch nur leicht auf 134,4 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge lag dadurch bei 22,3 Prozent und damit 1,7 Prozentpunkte unter dem Vorjahr./mne/tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie
Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 1,336 auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um +0,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -33,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 274,96 Mio..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +263,90 %/+263,90 % bedeutet.
Wow! Wenn das Informations-Niveau in einem Forum, zusammen mit dem Aktienkurs, sinkt? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Oh man, du bist also auch erst seit gestern dabei? Es sollte einen Know How Test hier im Forum geben, bevor man posten darf, damit solche trumpistischen Behauptungen erst gar nicht gepostet werden können.
- Risk off am Markt, vielleicht ist es dir entgangen aber der Abverkauf von 2 Euro auf nun 1,30€ ist relativ parallel zum gesamtpanischen Markt was Software und SaaS angeht
- Hohe Verschuldung, die bei schlechter laufenden Geschäften problematisch werden könnte
- Marketing Sektor ist allgemein schwierig, da dort immer als erstes gespart wird in schweren Zeiten und ebenso die Konsequenzen von AI nicht abschätzbar sind.
- Allgemeine deutsche Angst
- Sehr kleiner Wert, daher für internationale kaum interessant
- Viele Anlegen besparen ETFs anstatt sich selbst zu informieren. Ist Verve in einem ETF?
Die Argumentation hier ist für mich daher großteils nicht nachvollziehbar - der Schuldendienst wurde regelmäßig bedient, der Geschäftsumfang - siehe Umsatz - deutlich ausgeweitet, Zukäufe (großteils oder ganz) mit Cash finanziert. Solange mir keiner aufzeigen kann, dass hier unseriöse Machenschaften im Spiel sind gehe ich weiter davon aus, dass wir hier eine gewaltige Übertreibung nach unten sehen. Eventuell getriggert von Marktteilnehmern - Shortsellern - die ein Interesse daran haben.