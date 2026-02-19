Verve Group landet 2025 knapp in der Gewinnzone

Wow! Wenn das Informations-Niveau in einem Forum, zusammen mit dem Aktienkurs, sinkt? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif

Ist ja irre was hier völlig unbegründet verbreitet wird ("Insolvenz schon in wenigen Wochen"). Ernsthaft jetzt? 🙈





Inkl. der Aufstockung der Anleihe (über 50 Mio.€) verfügte die Verve Group "zuletzt" grob über ~140 Mio.€ an Liquidität! Dem gegenüber stehen Finanzschulden

... und zwar (fast) vollständig in Form einer 550 Mio.€ - Anleihe, die aber eben auch erst 4/2029 fällig wird (und auch erst dann refinanziert werden muss) ...

Wenn 140 Mio.€ Liquidität vorhanden sind - und die Anleihe erst 2029 fällig wird, besteht natürlich auch keine "akute Insolvenzgefahr". Was soll der Unsinn?

Zudem sind diese Schulden auch nicht aus "Unrentabilität" entstanden, sondern durch Zukäufe (M&As) von über 20 Unternehmen in nur 10 Jahren!





Und warum werden hier eigentlich ständig die 2025er "Eckdaten" von Verve so dermaßen (grundlos) zerrissen? 😕





Die Verve Group hat ihren Umsatz 2025 um 8,4% gesteigert, trotz massiver Belastungen durch die Unification, Wechselkursschwankungen und der Pleite 1 Kunden.

Gleichzeitig konnte der Gross Profit um 18% gesteigert werden, womit sich die operative Profitabilität (vor negativen Sondereinflüssen) sogar noch erhöht hat!

Das das EBITDA dann dennoch leicht unter Vorjahr lag, kam ja gerade durch die Unification, da diese natürlich immense operative Einmalbelastungen verursachte.

Und trotzdem viel das EBITDA mit ~122 Mio.€ noch immer ziemlich ordentlich aus (und ist auf bereinigter Basis ggü. 2024 sogar leicht gestiegen) ...

Das EBIT* dürfte etwa 75 Mio.€ betragen haben ... das EBT* etwa 25 Mio.€ ... und der Nettogewinn* sollte bei etwa 10-15 Mio.€ liegen (* meine Prognosen!)





Und bevor man das alles jetzt wieder stumpf 1 zu 1 mit 2024 vergleicht, sollte man mal kurz innehalten und bedenken, dass diese Zahlen massiv durch einmalige bzw. außerordentliche Aufwendungen/Belastungen (primär Unification, aber auch Dollarschwäche und 1 Kundenpleite) um etwa 30 Mio.€* belastet wurden!

Und vergessen wir bitte auch nicht, dass 2024 (das "Vergleichsjahr") auch noch ein Jahr mit US-Präsidentschaftswahlen war (= Sonderkonjunktur für Verve!)

Und auch die Übernahmen und deren Integration von arcado und Captify kosten natürlich anfangs erstmal Geld (nicht nur Kaufpreis, sondern auch op. Kosten)





Unter Berücksichtigung all dieser "außerordentlichen Umstände" finde ich die 2025er "oper. Eckdaten" von Verve nämlich alles andere als "katastrophal". 🤔

Ich bin jedenfalls gespannt, wie positiv sich die nun abgeschlossene Unification ab 2026 bemerkbar machen wird? Im Q4 `25 sah es ja schon recht gut aus.

Daher habe ich den massiven Kurseinbruch (- 35% in wenigen Tagen) zum Anlass für einen weiteren Nachkauf genutzt ...

Denn ich sehe Verve - gerade auch nach der Unification - durchaus sehr gut positioniert. Zudem sehe ich hier keinerlei "akute Insolvenzgefahr". Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif

Dennoch betone ich es auch nochmal, dass Verve definitiv ein Hot-Stock ist - und das Management die Schuldenquote im Blick behalten muss. (Konsolidierung)





PS:

Ich finde es auch sehr unpassend, wenn Forumteilnehmer hier den CEO (Remco Westermann) diskreditieren und als "glücklosen Geschäftsmann" hinstellen.

Remco Westermann hat aus einer winzigen Gamingschmiede mit kaum Umsatz in 14 Jahren einen Ad-Tech-Spezialisten mit über 600 Mio.€ Umsatz geformt!

Und dabei hat er das Unternehmen nicht einfach "nur vergrößert", sondern gleichzeitig auch noch komplett transformiert (von Gaming hin zum Ad-Tech-Player)





Ich glaube kaum das diese Kritiker hier sowas auch vollbracht hätten? Also bitte - etwas mehr Respekt wäre dann hier doch dringend geboten! 🙄



