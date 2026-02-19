Software-Killer KI? Von wegen! Darum legt Figma jetzt +16 % zu!

Die Furcht vor der Disruption ihrer Geschäftsmodelle hat die Anteile von Softwareunternehmen in den zurückliegenden Wochen in den Keller geschickt. Reihenweise stürzten bislang als hochwertig geltende Titel wie Microsoft , SAP und ServiceNow ab.

Mit Sorgen bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung hat seit Längerem auch Spezialsoftware-Unternehmen Adobe zu kämpfen. Die Herstellung und Bearbeitung von Medieninhalten droht durch KI-Tools trivialisiert zu werden. Gleichzeitig wächst der Wettbewerb – zum Beispiel durch Figma, das im vergangenen Jahr spektakulär an die Börse gestartet ist, in den vergangenen Monaten aber ebenso spektakulär wieder abverkauft wurde.

Jetzt hat das Unternehmen seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgestellt. Die sind geeignet, die Befürchtungen der Anlegerinnen und Anleger bezüglich KI zu zerstreuen

Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen

Wie Figma am Mittwochabend berichtete, legten die Erlöse im vergangenen Vierteljahr um 40 Prozent auf 303,8 Millionen US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 10,65 Millionen US-Dollar übertroffen werden. CEO und Mitgründer Dylan Field betonte in der Pressemitteilung des Unternehmens die Bedeutung des vergangenen Quartals als das beste der Unternehmensgeschichte.

Bei der Profitabilität kommt Figma schneller voran als vom Markt erwartet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) landete mit 0,08 US-Dollar um 2 Cent über den Erwartungen. Das entspricht einem Nettoertrag von 43,0 Millionen US-Dollar.

Ohne Bereinigungen (GAAP) wurde hauptsächlich aufgrund der hohen Aktienvergütungen (218,3 Millionen US-Dollar) ein Nettoverlust von 226,6 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Die aktuellen Finanzreserven liegen laut Unternehmensangaben bei 1,7 Milliarden US-Dollar.

Management plant mit Wachstum von 30 Prozent

Für das kommende Geschäftsjahr plant Figma nach einem Umsatzanstieg von 40 Prozent in 2025 mit einem Wachstum von 30 Prozent auf 1,366 bis 1,374 Milliarden US-Dollar. Davon sollen 316 Millionen US-Dollar (Mittelpunkt-Schätzung) auf das kommende Quartal entfallen.

Der operative Ertrag soll 2026 auf bereinigter Basis bei 100 bis 110 Millionen US-Dollar liegen. Unter Berücksichtigung von Aktienvergütungen ist weiter mit einem negativen Ertrag zu rechnen. Damit kommt dem freien Cashflow für die Unternehmensbewertung entscheidende Bedeutung zu. Zu diesem gab Figma jedoch keine Prognose ab.

Zweistellige Kursgewinne in der US-Nachbörse

In der US-Nachbörse reagierten Anlegerinnen und Anleger erleichtert. Für die Aktie, welche vor den Quartalszahlen seit dem Jahreswechsel 35,3 Prozent an Wert eingebüßt hatte, ging es auf einen Schlag zweistellig bergauf. Nach 7,1 Millionen gehandelten Stücken schloss Figma schließlich mit einem Plus von 15,9 Prozent.

Behalten diese Gewinne am Donnerstag ihre Gültigkeit, reduzieren sich die seit dem Jahresanfang erlittenen Verluste um fast die Hälfte. Mit einem Kurs sowohl unter der 50- als auch unter der 200-Tage-Linie dürfte das Chartbild jedoch angeschlagen bleiben. Erste prozyklische Kaufsignale würde erst der Sprung über die bei rund 32 US-Dollar liegende 50-Tage-Linie liefern.

Fazit: Spürbare Erleichterung macht noch keinen Kauf

Der Spezialsoftware-Entwickler Figma konnte am Mittwochabend mit einem starken Quartalsergebnis und einem zuversichtlichen Ausblick Sorgen bezüglich einer KI-Disruption seines Geschäftsmodelles zerstreuen. In der Bilanzpressekonferenz betonte das Management die wachsende Bedeutung von KI-Tools in seiner Software-Umgebung, die auch für anhaltend großes Kundeninteresse sorgen würde.

Damit bemüht sich Figma, sich als KI-Profiteur zu positionieren. Das in Aussicht gestellte Wachstum verleiht diesem Versuch Glaubwürdigkeit. Gegenüber Rivale Adobe wächst das Unternehmen rund 3 Mal so schnell. Das allerdings hat seinen Preis: Das KGVe 2026 liegt auf bereinigter Basis bei 106,50 und selbst für 2027 bereits bei 83,8. Aus fundamentaler Perspektive ist Figma auch nach den zufriedenstellenden Zahlen kein Kauf.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion