Jost Werke schlägt Erwartungen nach starkem Schlussspurt - Hyva-Übernahme hilft
- Ueberraschend starkes Schlussquartal Hyva half
- Umsatz +43,5% auf >1,53 Mrd€, nur 2% organisch
- Bereinigtes Ebit +28,6% auf 145,2 Mio€, Mar26.
NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Dank eines überraschend starken Schlussquartals hat der Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke die Erwartungen im vergangenen Jahr übertroffen. Neben dem erzielten Wachstum aus eigener Kraft half dabei die Übernahme des Hydraulikspezialisten Hyva. Schneller als erwartet seien erste Synergien erzielt worden, sagte Jost-Finanzchef Oliver Gantzert am Donnerstag laut Mitteilung in Neu-Isenburg.
2025 legte der Umsatz der Hessen um 43,5 Prozent auf über 1,53 Milliarden Euro zu. Zwei Prozent des Wachstums schaffte Jost aus eigener Kraft. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um 28,6 Prozent auf 145,2 Millionen Euro allerdings nicht so stark, sodass sich die operative Marge von 10,6 auf 9,5 Prozent verschlechterte. Die Kennzahlen lagen durch die Bank über den durchschnittlichen Erwartungen, der vom Unternehmen bereitgestellten Analysten-Schätzungen.
Den Ausblick auf 2026 will Jost bei der Vorlage des Geschäftsberichts am 26. März vorstellen und dann auch einen Dividendenvorschlag machen./lew/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie
Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 65,50 auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um -2,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,20 %.
Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 959,56 Mio..
JOST Werke zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -6,83 %/+27,33 % bedeutet.
