Jost Werke schlägt Erwartungen nach starkem Schlussspurt - Hyva-Übernahme hilft

Den Ausblick auf 2026 will Jost bei der Vorlage des Geschäftsberichts am 26. März vorstellen und dann auch einen Dividendenvorschlag machen./lew/jha/

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 65,50 auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um -2,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,20 %.

Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 959,56 Mio..

JOST Werke zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -6,83 %/+27,33 % bedeutet.