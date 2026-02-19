RBC stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Jahreszahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal des Flugzeugbauers sei durchwachsen ausgefallen, mit etwas schwächeren Umsätzen und etwas besserem operativen Ergebnis (Ebit), schrieb Ken Herbert am Donnerstag. Das Positive werde allerdings vom schwachen Ausblick auf 2026 überschattet. Herbert rechnet kurzfristig mit Kursdruck, hält die Prognose von rund 870 Flugzeugauslieferungen aber für "angemessen konservativ". Er habe mit weniger als 900 Auslieferungen gerechnet./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:19 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:19 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,57 % und einem Kurs von 193EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



