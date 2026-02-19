Palantir löst Kursbeben aus: Diese Aktie erlebt eine historische Neubewertung

Im Rahmen der Vereinbarung wird Rackspace als strategischer Partner für Datenmigration und globale Implementierungsdienstleistungen auftreten. Unternehmen sollen komplexe Datenumgebungen schneller auf Palantirs Foundry- und KI-Plattform übertragen und produktiv einsetzen können. "Durch diese Partnerschaft wird das geregelte Betriebsmodell von Rackspace für konsistente Sicherheit, Betriebskontrollen und Compliance vom Rand bis zum Kern und zur Cloud sorgen, sodass Kunden KI-Anwendungsfälle mit Palantir innerhalb von Wochen oder Monaten statt Monaten oder Jahren in der Produktion einsetzen können", erklärten die Unternehmen.

Palantir Technologies ist eine strategische Partnerschaft mit Rackspace Technology eingegangen, um die Einführung und den Betrieb seiner Datenanalyse- und KI-Plattformen bei Unternehmenskunden deutlich zu beschleunigen. Die Börse reagierte vor allem bei Rackspace mit einer spektakulären Kursbewegung: Die Aktie schloss im US-Handel 227 Prozent höher. Palantir legte moderat zu.

Ein Schwerpunkt liegt auf regulierten Branchen mit hohen Anforderungen an Datenhoheit. Palantirs Software soll daher auch in den Private-Cloud- und U.K.-Sovereign-Rechenzentren von Rackspace betrieben werden. Rackspace plant, die Zahl der auf Palantir-Technologien spezialisierten Ingenieure von derzeit rund 30 auf mehr als 250 im kommenden Jahr zu erhöhen.

Palantir-Manager Sameer Kirtane betonte die Effizienzgewinne: "Unternehmen, die unsere KI-Betriebssysteme einsetzen, verändern ihre Stückkosten grundlegend." Bei der Migration komplexer Datenumgebungen verkürze Palantir AIP Projektlaufzeiten "von Jahren auf Tage". Rackspace-CEO Gajen Kandiah erklärte, die Kombination aus Plattform und regulierten Cloud-Operationen ermögliche es Kunden, "die Amortisationszeit zu verkürzen und mit Governance und Sicherheit Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Dies ist besonders wichtig in regulierten Branchen".

Palantir erhielt zusätzlichen Rückenwind von Analystenseite. Das Investmenthaus Mizuho stufte die Aktie von "neutral" auf "outperform" hoch und bestätigte sein Kursziel von 195 US-Dollar. Begründet wurde dies mit dem starken US-Geschäft und der zunehmenden Nachfrage nach KI-gestützter Datenintegration.

Während Palantir moderat zulegte, stand bei Rackspace klar die massive Neubewertung im Mittelpunkt. Die Aktie hatte in den vergangenen zwölf Monaten deutlich an Wert verloren, bevor die Partnerschaft nun eine explosive Gegenbewegung auslöste. In sozialen Medien spekulierten Anleger bereits über weiteres Kurspotenzial und mögliche Übernahmeszenarien. Ob die Rallye fundamental untermauert ist oder vor allem spekulativen Charakter trägt, bleibt offen. Im nachbörslichen Handel gab die Aktie jedoch bereits wieder rund 3,7 Prozent nach.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





