    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKingman Minerals AktievorwärtsNachrichten zu Kingman Minerals
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kingman erhält Genehmigung vom ADWR und entsendet Bohrmannschaft der Firma Altar für Phase-III-Bohrungen zum Projekt Mohave

    Kingman erhält Genehmigung vom ADWR und entsendet Bohrmannschaft der Firma Altar für Phase-III-Bohrungen zum Projekt Mohave
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 18. Februar 2026 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (FWB: 47A1) („Kingman“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Department of Water Resources („ADWR“) des US-Bundesstaates Arizona die Genehmigung seiner Absichtserklärung (Notice of Intention, NOI) erhalten hat, mit der das Abteufen von sieben Explorationsbohrungen der Phase III im unternehmenseigenen Projekt Mohave in Arizona bewilligt wird.

     

    Im Anschluss an die Genehmigung hat das Unternehmen die Firma Altar Drilling Inc. angewiesen, ihre Bohrmannschaft zum Projektstandort zu entsenden. Die Bohrungen starten am bzw. um den 25. Februar 2026.

     

    Im Rahmen der Phase III soll untersucht werden, ob sich der mit Gold und Silber mineralisierte Erzgangkorridor Southwick über die Abgrenzungen der Mine Rosebud hinaus fortsetzt. Diese Vermutung hat sich infolge einer vor Kurzem fertiggestellten 3D-Magnetvektorinversionsmodellierung (MVI) und der Auswertung der Strukturen auf dem Gelände des Projekts Mohave erhärtet. Parallel dazu werden im Rahmen von Feldarbeiten weitere im Modell definierte Zielzonen kartiert und Proben vor Ort entnommen.

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Peek, M.Sc, CPG, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft und freigegeben. Herr Peek ist Direktor von Kingman Minerals Ltd.

     

    ÜBER DAS UNTERNEHMEN

     

    Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS) ist ein börsennotiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Edelmetallvorkommen in Nordamerika gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist die historische Mine Rosebud in den Music Mountains in Mohave County (Arizona), die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. In den 1880er-Jahren wurden in diesem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt, die vor allem in den späten 1920er und 1930er Jahren abgebaut wurden. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Hauptschacht sowie Stollen, Aufbrüche und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kingman erhält Genehmigung vom ADWR und entsendet Bohrmannschaft der Firma Altar für Phase-III-Bohrungen zum Projekt Mohave Vancouver, British Columbia – 18. Februar 2026 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (FWB: 47A1) („Kingman“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Department of Water Resources („ADWR“) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     