Kingman erhält Genehmigung vom ADWR und entsendet Bohrmannschaft der Firma Altar für Phase-III-Bohrungen zum Projekt Mohave

Vancouver, British Columbia – 18. Februar 2026 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (FWB: 47A1) („Kingman“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Department of Water Resources („ADWR“) des US-Bundesstaates Arizona die Genehmigung seiner Absichtserklärung (Notice of Intention, NOI) erhalten hat, mit der das Abteufen von sieben Explorationsbohrungen der Phase III im unternehmenseigenen Projekt Mohave in Arizona bewilligt wird.

Im Anschluss an die Genehmigung hat das Unternehmen die Firma Altar Drilling Inc. angewiesen, ihre Bohrmannschaft zum Projektstandort zu entsenden. Die Bohrungen starten am bzw. um den 25. Februar 2026.

Im Rahmen der Phase III soll untersucht werden, ob sich der mit Gold und Silber mineralisierte Erzgangkorridor Southwick über die Abgrenzungen der Mine Rosebud hinaus fortsetzt. Diese Vermutung hat sich infolge einer vor Kurzem fertiggestellten 3D-Magnetvektorinversionsmodellierung (MVI) und der Auswertung der Strukturen auf dem Gelände des Projekts Mohave erhärtet. Parallel dazu werden im Rahmen von Feldarbeiten weitere im Modell definierte Zielzonen kartiert und Proben vor Ort entnommen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Peek, M.Sc, CPG, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft und freigegeben. Herr Peek ist Direktor von Kingman Minerals Ltd.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS) ist ein börsennotiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Edelmetallvorkommen in Nordamerika gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist die historische Mine Rosebud in den Music Mountains in Mohave County (Arizona), die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. In den 1880er-Jahren wurden in diesem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt, die vor allem in den späten 1920er und 1930er Jahren abgebaut wurden. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Hauptschacht sowie Stollen, Aufbrüche und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß.