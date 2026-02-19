DAX bleibt gut unterwegs – Wenn aus KI-Risiken wieder Chancen werden

Im europäischen Handel rücken die Quartalszahlen von Renault und Airbus in den Fokus. In die Berichtssaison kommt wieder Dynamik, und dies dürfte auch auf die Gesamtmärkte einwirken. Der DAX hat den Sprung über die 25 000 Punkte geschafft und muss jetzt versuchen, das Territorium oberhalb der psychologischen Marke zu verteidigen.

Die positive Stimmung an den Börsen rund um den Globus hält an und sorgt trotz der geschlossenen Aktienmärkte in China und Hongkong für weitere Rekordhochs, unter anderem an der australischen Börse. Technologieaktien führen das Gewinnerfeld an und werden durch gute Quartalszahlen wie die von Rio Tinto flankiert. Die Angst der Investoren vor den grundlegenden Veränderungen in vielen Sektoren geht zurück, stattdessen setzen sie wieder auf die sich daraus ergebenden Chancen.

Der heutige Nachmittag könnte zahlreiche Impulse in den Handel bringen. Mit den anstehenden makroökonomischen Daten aus den USA in Form der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, des Philadelphia Fed Index, der Lagerbestände und der US-Immobiliendaten bekommen die Investoren einen bunten Strauß an Nachrichten serviert.

Sie werden versuchen, daraus die zukünftige konjunkturelle Entwicklung in den USA und die zins- und geldmarktpolitischen Schritte der Federal Reserve abzuleiten. Das gestern vorgelegte Sitzungsprotokoll hielt wenig Erbauliches parat. Eine zunehmende Fürsprache für steigende Zinsen wurde erkennbar. Die zuletzt vorgelegten inflationären Tendenzen haben das Stimmungsbild der US-Notenbanker dann doch mehr beeinflusst als der politische Druck aus Washington.

Aus technischer Sicht ist heute eine Handelsspanne im DAX zwischen 24 950 und 25 300 Punkten wahrscheinlich.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

