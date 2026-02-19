BARCLAYS stuft British American Tobacco auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Overweight" belassen. Angesichts des anhaltenden Erfolgs in Europa bleibe der Tabakkonzern auch in den USA von der Perspektiven mit Nikotinbeuteln überzeugt, schrieb Pallav Mittal am Donnerstag. Es handele sich dabei um eine äußerst attraktive Produktkategorie./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 03:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 49,80EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Pallav Mittal
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 49
Kursziel alt: 49
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
