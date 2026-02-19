BARCLAYS stuft British American Tobacco auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Overweight" belassen. Angesichts des anhaltenden Erfolgs in Europa bleibe der Tabakkonzern auch in den USA von der Perspektiven mit Nikotinbeuteln überzeugt, schrieb Pallav Mittal am Donnerstag. Es handele sich dabei um eine äußerst attraktive Produktkategorie./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 03:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 49,80EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Pallav Mittal

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

